Brandenburg warnt vor wachsendem Defizit für Nahverkehr

Potsdam -Brandenburgs Verkehrsminister Guido Beermann (CDU) hält das geplante 29-Euro-Ticket für Berlin für schlecht geplant und sieht auch keinen Spielraum dafür in seinem Land. „Ich hätte mir sehr gewünscht, dass Berlin seine Hauptstadtbrille hier abgelegt und wie alle anderen Bundesländer (...) die bundesweite Diskussion dazu abgewartet hätte“, sagte Beermann am Freitag im Landtag in Potsdam. „Aber eine unausgegorene und nicht nachhaltig finanzierte Idee wird nicht besser, wenn man sie erneut in großer Hektik wiederholt.“