Brandenburgs Unternehmer fordern Entlastung XXL Stark steigende Kosten drücken auch vielen kleinen Unternehmen die Luft ab. Droht eine Insolvenzwelle in Brandenburg? Der Bund soll wuchtig gegensteuern, mah... dpa

Potsdam -Ostdeutsche Unternehmer schlagen wegen der Energiekrise und der stark steigenden Kosten Alarm. Der Mittelstand erlebe einen „finanziellen Tsunami“ und brauche vom Bund ein „wuchtiges XXL-Paket“ zur Entlastung, sagte der Präsident des Unternehmerverbandes Brandenburg-Berlin, Burkhardt Greiff, am Donnerstag in Potsdam. Für die Bundesregierung stellte der Ostbeauftragte Carsten Schneider (SPD) Hilfen in Aussicht. Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) riet, alle Energiequellen zu nutzen, auch die verbliebenen Atomkraftwerke.