„Breiter Trend“: Warum umwirbt Emmanuel Macron gerade Kasachstan und Usbekistan?

Kasachstans Präsident Kassym-Schomart Tokajew flog im September dieses Jahres nach Berlin, um Bundeskanzler Olaf Scholz zu treffen. Das Land bemüht sich um gute Wirtschaftsbeziehungen mit Deutschland und will nicht als Befehlsempfänger Moskaus wahrgenommen werden. Es ersetzt nicht nur die russischen Öllieferungen nach Deutschland: Kasachstan ist der weltweit wichtigste Produzent von Uran und hat nach Australien die weltweit zweitgrößten Uranreserven.

Emmanuel Macron nimmt sich daher als Präsident des europäischen Atomkraftlandes Nummer eins Zeit und fliegt in den Tagen selbst nach Astana zu Verhandlungen mit dem Amtskollegen Tokajew. In den Gesprächen am Mittwoch geht es laut der kasachischen Regierung um die „Stärkung der Handels-, Wirtschafts-, Investitions- und Energiezusammenarbeit“ sowie um die internationale und regionale Agenda. Kasachstans Premierminister Älichan Smajylow holte am Mittwoch Macron am Flughafen ab und zeigte sich zuversichtlich, die Beziehungen zwischen den Ländern würden „neue Impulse“ erhalten.

Macron reist nach Astana: Wird er Russland die Kasachen abwerben?

Auch Usbekistan wartet auf den französischen Präsidenten. Macron beabsichtige, die Uranlieferungen aus Kasachstan und Usbekistan für die französischen Kernreaktoren zu erhöhen, teilten Politico- und Bloomberg-Quellen am Vorabend seiner Zentralasienreise mit. Nach dem Putsch in Niger im Juli dieses Jahres ist Frankreich noch mehr auf Kasachstan angewiesen. Uranimporte aus Russland sind zwar nicht von der EU sanktioniert: Der französische Energiekonzern Framatome plant mit dem russischen Staatskonzern Rosatom sogar die Herstellung von Brennelementen im niedersächsischen Lingen. Doch strategisch gesehen sind die Russland-Geschäfte unangenehm, selbst für Macron.

Macron dürfte auch ein weiteres Ziel haben, nämlich die zentralasiatischen Republiken durch die Entwicklung von Beziehungen zu Europa davon zu überzeugen, sich von Russland zu entfernen. „Macrons Suche nach Verbündeten in Russlands eigenem Hinterhof wird durch die Ambivalenz der zentralasiatischen Länder gegenüber dem Krieg in der Ukraine unterstützt“, schreibt Bloomberg. Denn Kasachstan halte zumindest auf dem Papier „treu“ an den westlichen Sanktionen gegen Russland fest.

Ukraine-Krieg: Das Werben um Kasachstan und Usbekistan ist „Teil eines breiten Trends“

Kasachstan gehöre auch zu den Staaten, mit denen die G7-Staaten ihre Partnerschaft wegen des russischen Krieges gegen die Ukraine und Ängsten vor einer wirtschaftlichen Expansion Chinas vertiefen möchten, sagte eine diplomatische Quelle gegenüber Bloomberg. Die Nachrichtenagentur stellte fest, dass Macrons „Werben um die zwischen Russland und China liegenden Republiken“ Teil eines „breiten Trends“ sei.



Letzte Woche trafen sich die Außenminister Kasachstans, Kirgisistans, Tadschikistans, Turkmenistans und Usbekistans zum ersten Mal mit den Außenministern der 27 EU-Mitgliedstaaten, nachdem Präsident Joe Biden im September die Staats- und Regierungschefs der Republiken am Rande der Generalversammlung der Vereinten Nationen empfangen hatte. Auch das Scholz-Tokajew-Treffen Ende September in Berlin spiegelt den Trend wider. Der französische Präsident wird auf seiner aktuellen Reise nach Kasachstan und Usbekistan von 15 Wirtschaftsführern aus den Bereichen Energie, Agrar- und Ernährungswirtschaft und Bergbau begleitet.

Im Jahr 2021 belief sich die Uranproduktion in Kasachstan auf 21,8 Tausend Tonnen, Ende 2022 auf 21,3 Tausend Tonnen. Nach Angaben der britischen Lobby-Organisation World Nuclear Association liegen diese Volumina deutlich über denen der Mitbewerber. Nach Kasachstan waren im Jahr 2022 Kanada mit 7,4 Tausend Tonnen, Namibia mit 5,6 Tausend Tonnen, Australien mit 4,6 Tausend Tonnen und Usbekistan mit 3,3 Tausend Tonnen die wichtigsten Uranhersteller. Russland hat dagegen nur 2,5 Tausend Tonnen produziert, gefolgt von Niger mit 2000 und China mit 1,7 Tausend Tonnen.



