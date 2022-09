Brennholz und Holzpellets: Verbraucherzentrale Berlin warnt vor Fake-Shops

Nicht nur die Holzdiebe sind in Deutschland öfter unterwegs, sondern auch die Fake-Shops, die sich an uninformierten Bürgern bereichern. So naiv sind die Berliner aber nicht?

Die Angst vor dem kalten Winter und die Suche nach Alternativen zur Gasheizung treiben die Menschen in Deutschland in die Hände der Betrüger. Vor allem Brennholz und Holzpellets sind bei Glückspilzen mit Eigenheimen gefragt wie lange nicht mehr – was die Holzdiebe in Deutschland bereits aktiver macht. Nun werden auch die Schwindler aktiver und bieten das kostbare Heizgut über viele Fake-Shops im Netz an. Das kriminelle Angebot wird über Online-Recherchen mit der Suchmaschine, auf Facebook oder auf dem Portal Ebay Kleinanzeigen vertrieben.

Das Lockmittel: deutlich niedrigere Preise. Schon im Juli kostete ein Festmeter Weichholz wegen der hohen Nachfrage zwischen 40 und 70 Euro, geschnitten in der Länge von 33 cm sogar 80 bis 90 Euro – und das ohne Lieferkosten. Alles darunter gilt als verdächtig. Der Fang des Betrügers: Es wurden mehrere Hundert oder sogar Tausende Euro per Vorkasse für das Brennholz überwiesen, das nicht mal existiert. Vor allem in Oberpfalz und Oberfranken in Niederbayern sind seit Anfang August laut der Polizei Menschen in 16 Fällen auf die neue Online-Betrugsmasche hereingefallen. Sie mussten das Geld im Vorfeld mal auf ein französisches, mal auf ein deutsches Konto überweisen – und merkten dann, wenn die Ware nicht ankam, dass sie betrogen wurden. Die Polizei in Niederbayern warnt deswegen explizit vor solchen Angeboten.

So erkennt man Fake-Shops

Das Thema Fake-Shops beschäftigt auch die Verbraucherzentrale Berlin eine ganze Weile. „Speziell zum Thema Brennholz haben wir bisher jedoch keinerlei Beschwerden erhalten. Das liegt aber mit Sicherheit daran, dass Berlin kein Flächenland ist und es daher weniger Menschen mit Eigenheimen gibt“, sagt die Rechtsexpertin Josephine Frindte der Berliner Zeitung. Auch die Verbraucherzentrale Brandenburg hat noch keine Betrugsfälle mit Brennwaren erfasst.

Grundsätzlich bieten die Fake-Shop-Betreiber Raritätswaren, die sonst bereits ausverkauft sind. „Anfang des Jahres traf es vor allem auch den Fahrradmarkt“, so Frindte. Für eine bessere Aussortierung solcher Fake-Shops bietet die Verbraucherzentrale den sogenannten Fake-Shop-Finder als Gemeinschaftsaktion an. Man kann sich so anschauen, ob der Shop bereits als Fake-Shop deklariert ist.

Doch die Betrüger werden immer besser. Sie haben zumeist ein Impressum mit angeblichem Sitz in Deutschland und eine scheinbar seriöse Aufmachung. Die Beraterin der Verbraucherzentrale mahnt die Interessierten deswegen, die angegebene Adresse in Google Maps einzugeben. „Es wird deutlich, dass sich das Unternehmen dort nicht befindet und auch nicht befinden kann.“ Im Grunde genommen müsste man alleine schon die Vorkassenzahlung bei unbekannten Anbietern tunlichst vermeiden. Es wird auch dazu angeraten, bei bekannten Unternehmen oder im stationären Handel einzukaufen. Bei den Online-Shops gelten folgende Angaben als Warnzeichen: auffällige Internetadressen mit Domainendungen wie .de.com, angebliche Premium-Gütesiegel, zu günstiger Preis oder auffällig positive Kundenbewertungen innerhalb des Shops.