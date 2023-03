Brezel XXL und fürs Revers: Bäcker ehren Woidke Für den brandenburgischen Ministerpräsidenten gab es eine XXL-Brezel: Dietmar Woidke (SPD) ist am Montag mit einem gebackenen Riesen-Exemplar in der Staatska... dpa

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) erhält symbolisch für die Anstecknadel «Goldene Brezel» eine grosse Brezel. Soeren Stache/dpa

Potsdam -Für den brandenburgischen Ministerpräsidenten gab es eine XXL-Brezel: Dietmar Woidke (SPD) ist am Montag mit einem gebackenen Riesen-Exemplar in der Staatskanzlei in Potsdam überrascht worden. Der Landesverband der Bäcker und Konditoren ehrte den Regierungschef für seine politischen Verdienste um das Handwerk in Brandenburg.