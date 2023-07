Brics: China scheitert an Indien und Brasilien mit rascher Aufnahme neuer Mitglieder

Indien und Brasilien wehren sich gegen den chinesischen Versuch, die Brics-Vereinigung aufstrebender Volkswirtschaften rasch zu erweitern, um ihren politischen Einfluss zu erhöhen und den USA entgegenzuwirken. Darüber berichtet der amerikanische Wirtschaftsnachrichtendienst Bloomberg unter Berufung auf informierte Beamte.

Der nächste Brics-Gipfel findet vom 22. bis 24. August in Johannesburg in Südafrika statt. Die Mitglieder Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika wollen auf dem Gipfel unter anderem auch über eine mögliche Erweiterung der Gruppe um Indonesien und Saudi-Arabien diskutieren. China habe sich in den vorbereitenden Gesprächen zum Treffen wiederholt für eine Ausweitung eingesetzt, sagten die Beamten, die anonym bleiben möchten. Doch Brasilien und Indien hätten in vorbereitenden Gesprächen zum Gipfel bereits Einwände dagegen erhoben.

Brics: Könnten der Block ein Gegengewicht zu den USA und der EU werden?

Dutzende andere Nationen drängen ebenfalls darauf, dem Bündnis beizutreten, was westliche Bedenken schürt, die Gruppe könnte ein Gegengewicht zu den USA und der Europäischen Union werden. Brasilien möchte eine Erweiterung teilweise aufgrund dieser Bedenken vermeiden, berichtet Bloomberg. Indien dagegen wünscht sich strenge Regeln dafür, wie und wann andere Nationen sich der Gruppe annähern könnten, ohne sie offiziell zu erweitern. Jede Entscheidung darüber erfordert einen Konsens unter den Mitgliedern.

Indien und Brasilien wollen den Gipfel etwa nutzen, um über die mögliche Aufnahme weiterer Länder mit Beobachterstatus zu diskutieren, zitiert Bloomberg die ungenannten Beamten. Südafrika unterstütze die Erörterung verschiedener Mitgliedschaftsoptionen, um diesem Umstand Rechnung zu tragen, sei aber nicht unbedingt gegen eine Ausweitung, heißt es.

China besteht auf einer Brics-Erweiterung

Die Chinesen ihrerseits plädieren weiter offen für eine Ausweitung der Gruppe. „Auf dem Treffen der Brics-Staats- und Regierungschefs im vergangenen Jahr wurde die Ausweitung der Mitgliedschaft genehmigt“, sagte das chinesische Außenministerium in einer Antwort an Bloomberg. Die Aufnahme weiterer Brics-Mitglieder sei der politische Konsens der fünf Brics-Länder, betont Peking. In der Tat aber versprachen die Mitgliedsländer in der letztjährigen Gipfelerklärung lediglich, „Diskussionen über den Brics-Erweiterungsprozess“ zu fördern, und betonten „die Notwendigkeit, die Leitprinzipien, Standards, Kriterien und Verfahren dafür zu klären“.

Die Berliner Zeitung hatte vorher mit dem Wirtschaftsexperten Dan Steinbock über die Einführung einer möglichen Brics-Währung sowie über die Pläne der Gruppe für eine neue globale Wirtschaftsordnung gesprochen. Auf dem kommenden Gipfel will die Gruppe die Ziele des Blocks vorzustellen, sich als ernstzunehmende politische und wirtschaftliche Kraft zu etablieren. Der russische Präsident Wladimir Putin wird nach Kreml-Angaben virtuell daran teilnehmen, damit Südafrika keinen Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs gegen ihn vollstrecken muss.

Russland: Brics-Erweiterung „ohne großen Enthusiasmus“

Russland vertritt keine feste Position zur Erweiterung der Brics-Staaten, zitiert Bloomberg den Kreml-Berater Fjodor Lukjanow, der auch der Vorsitzende des russischen Rates für Außen- und Verteidigungspolitik ist. „Im Großen und Ganzen befürwortet man die Brics-Erweiterung, allerdings ohne großen Enthusiasmus. Es geht darum, dem Beispiel der anderen zu folgen. Wir werden keine Entscheidung blockieren“, so Lukjanow.



