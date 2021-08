Berlin - Der Düsseldorfer Broker Lang & Schwarz steht im Verdacht, in Cum-Ex-Geschäfte verwickelt gewesen zu sein. Die Gesellschaft meldete am Dienstagabend eine mögliche Ergebnisbelastung von 61 Millionen Euro. Sie stehe im Visier von Ermittlern im Zuge einer Steuerprüfung – der Vorstand habe bereits eine Rückstellung in Höhe von 45 Millionen Euro beschlossen. Das geht aus einer Ad-hoc-Meldung des Unternehmens hervor. Der Aktienkurs des Finanzdienstleisters brach in der Folge ein. Die anstehende Hauptversammlung wurde verschoben.

Gegenstand der steuerlichen Prüfung ist laut Lang & Schwarz „eine Untersuchung der Geschäfte der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft der Geschäftsjahre 2007 bis 2011 im Zusammenhang mit steuerstrafrechtlichen Ermittlungen (...) wegen des Verdachts unrechtmäßiger Anrechnung bzw. Erstattung nicht gezahlter Kapitalertragsteuern und Solidaritätszuschläge bei Aktiengeschäften um den Dividendenstichtag.“ Die Ad-hoc-Meldung hatte das Unternehmen veranlasst, nachdem das Finanzamt für Steuerstrafsachen am Vorabend einen Zwischenbericht zu seinen Ermittlungen vorgelegt hatte. Die Prüfung ist demnach noch nicht abgeschlossen.