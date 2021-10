Berlin - „Mich wird es schon nicht treffen.“ So denken sicher viele, die sich gegen eine Berufsunfähigkeitsversicherung (BU) entscheiden. Und hinzu kommt, dass die Versicherung auch noch recht teuer ist. Einfach so beiseite wischen sollte man den Gedanken an eine solche Police aber nicht. Jeder vierte Berufstätige ist durch Unfall oder Krankheit vorzeitig von Erwerbs- oder gar Berufsunfähigkeit bedroht, schreibt der Bund der Versicherten. Das kann ein Bandscheibenvorfall sein, der so schwerwiegend ist, dass ein Job nicht mehr ausgeübt werden kann oder eine psychische Erkrankung zwingt einen den Job aufzugeben. Wer bislang allein von seinem Gehalt gelebt hat, steht anschließend vor riesigen finanziellen Problemen. „Für alle, die allein durch Erwerbsarbeit ihren Lebensunterhalt finanzieren, ist eine solche Versicherung sinnvoll“, sagt Hermann-Josef Tenhagen, Chefredakteur des Verbraucherratgebers Finanztip.