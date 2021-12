Sie sind alle drei keine Bundestagsabgeordneten mehr, doch sie denken nicht daran, ihr politisches Anliegen aufzugeben. Im Gegenteil: Gerhard Schick (Grüne), Fabio di Masi (Linke) und Heribert Hirte (CDU) haben sich gewissermaßen zu einer sehr großen außerparlamentarischen Opposition zusammengeschlossen. Gemeinsam wollen sie gegen die Finanzkriminalität in Deutschland kämpfen.

Am Donnerstag verkündete Schick, der Gründer der Bürgerbewegung Finanzwende, dass De Masi und Hirte künftig als sogenannte Fellows in der Nichtregierungsorganisation mitarbeiten werden. „Die beiden zeigen mit ihrer ehrenamtlichen Mitarbeit, dass es für ehemalige Politiker andere Wege gibt, als sich sein Kontaktbuch von der Finanzlobby vergolden zu lassen“, sagte Schick. „Wir stehen damit auf noch breiteren Füßen und etablieren uns weiter als das Gegengewicht zur Finanzlobby.“

Darin will man trotz bestehender politischer Unterschiede erfolgreich sein. „Finanzwende war in meiner Zeit als CDU-Abgeordneter nicht immer bequem für meine Fraktion“, sagte der Unionspolitiker Hirte. Doch angesichts der Stärke der Finanzlobby brauche es ein Gegengewicht, das mit sachlichen Argumenten auf Veränderungen dringe.

Dass es genug zu tun gibt, darin sind sich die drei Finanzexperten einig. Ihnen geht es unter anderem um die weitere und konsequente Aufarbeitung der jüngsten Finanzskandale sowie um die fehlende Transparenz politischer Entscheidungen, die sie alle in ihren jeweiligen Ausschüssen im Bundestag erlebten. Die Entscheidungen der Bundesregierung seien im Werdegang oft „ein Buch mit sieben Siegeln“, sagte Hirte. Dies gelte gerade auch im Hinblick auf die Bankenrettung nach der Finanzkrise 2008. Auch würden oft mit Hinweis auf den Datenschutz Informationen verweigert.

Er habe nicht lange gezögert, als Gerhard Schick ihn angesprochen habe, sagt De Masi und zählte dann sofort die Themen auf, die es zu bearbeiten gilt. Darunter finden sich alte Bekannte, die unter den Stichworten Cum-Ex und Wirecard der Öffentlichkeit bekannt sind, wenn auch nicht im Detail. De Masi sagte, dass nach dem Skandal um die Privatbank Warburg die politische Verantwortung immer noch ungeklärt sei. Konkret geht es um die Frage, warum der Bank von der Stadt Hamburg 47 Millionen Euro an Steuern erlassen wurden, die sie mit Cum-Ex-Geschäften ergaunert hatte.

Der damalige Finanzsenator und heutige Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) hat eine Einflussnahme nicht eindeutig geklärt. Für den ehemaligen Linke-Bundestagsabgeordneten Di Masi wie auch für den früheren Unionsabgeordneten Hirte ist jedoch klar, dass Tschentscher politisch für die umstrittene Entscheidung der Hansestadt verantwortlich ist. Beide forderten daher am Donnerstag erneut den Rücktritt Tschentschers. Di Masi ist für die Zukunft aber optimistisch: „In den nächsten Jahren wird in Sachen Finanzkriminalität nicht mehr so viel unter den Teppich gekehrt werden können.“

Schick kündigte am Donnerstag an, dass man nun gemeinsam konkrete Verbesserungen für Fragen des Finanzsystems erarbeiten werde: „Jeder von uns hat da ein Netzwerk, das er in die Arbeit einbringen kann.“ Vor allem aber will man gemeinsam für mehr Öffentlichkeit sorgen, um Finanzkriminalität anzuprangern. Viele Themen seien bisher in Deutschland einfach ignoriert worden, so Schick. „Dabei hat der Fall Wirecard gezeigt, dass Deutschland sehr anfällig für Finanzbetrug ist.“

Den Koalitionsvertrag und die Pläne der Ampel-Koalition werteten die drei Finanzexperten teilweise unterschiedlich – was angesichts der jeweiligen Parteizugehörigkeit nicht weiter verwundert. Di Masi bedauerte, dass eine Vermögenssteuer fehlt, während Hirte es positiv vermerkte, dass künftig auch in Deutschland keine Immobilien mehr bar bezahlt werden dürfen.

Häufig ist die Aufklärung von Finanzkriminalität Ländersache. Deren Behörden seien aber oft unterausgestattet, sagte Schick. So sei beim Cum-Cum-Skandal, dem großen Bruder der Cum-Ex-Gaunereien ein Großteil der Steuerschuld noch nicht eingetrieben. Während die Cum-Ex-Aufarbeitung bisher 1,4 Milliarden Euro in die Steuerkassen zurückbrachte, seien es bei Cum-Cum erst rund 135 Millionen Euro. Der Schaden belaufe sich aber auf 28 Milliarden Euro.