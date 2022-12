Bund sieht sichere Versorgung mit Öl auch nach Embargo Kein russisches Öl soll ab 1. Januar mehr durch eine Pipeline nach Deutschland fließen. Die Raffinerie PCK in Brandenburg wurde bisher darüber versorgt. Nun ... dpa

Michael Kellner (Bündnis 90/Die Grünen), parlamentarischer Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium. Soeren Stache/dpa

Potsdam -Die Treibstoffversorgung an Tankstellen in großen Teilen Ostdeutschlands ist aus Sicht der Bundesregierung trotz des Öl-Embargos für die PCK-Raffinerie in Schwedt ab Januar gesichert. „Wir haben Versorgungssicherheit in der Region gegeben“, sagte der Parlamentarische Wirtschaftsstaatssekretär Michael Kellner (Grüne) am Montag in Potsdam. Er verwies auf zugesagte alternative Öllieferungen für Schwedt aus Polen. „Wir werden weiter daran arbeiten, die Zahlen nach oben zu bringen. Auch da gibt es positive Signale.“ Zudem soll Öl aus Kasachstan kommen - wie viel, ist zunächst offen. Nicht vorgesehen sei, strategische Ölreserven freizugeben.