Bund übernimmt Uniper - Gasumlage soll vorerst bleiben Das Milliarden-Rettungspaket für Uniper ist weitreichender als zunächst geplant. Wie sich die Verstaatlichung auf die geplante Gasumlage auswirkt - offen. Vo... Fatima Abbas Leonie Weigner Helge Toben dpa

ARCHIV - Die Hauptverwaltung des Energieversorgungsunternehmens Uniper in Düsseldorf. Oliver Berg/dpa

Berlin/Düsseldorf -Zur Rettung angeschlagener Gasimporteure will die Bundesregierung vorerst am Instrument der Gasumlage festhalten - trotz einer geplanten Verstaatlichung des Energiekonzerns Uniper. Die Umlage sei als Brücke notwendig, um die Finanzsolidität von Uniper sicherzustellen, sagte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) in Berlin.