Bund will mehr Tempo beim Ausbau der Schienenwege im Osten

Berlin -Der Bund will mehr Tempo beim Ausbau der Schienenverkehrswege in Ostdeutschland machen. Das kündigte Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) am Freitag nach einem Treffen mit den ostdeutschen Länderchefs in Berlin an. Es gebe dringenden Handlungsbedarf. „Ich plädiere dafür, alles zu beschleunigen, was nur beschleunigt werden kann“, sagte Wissing. „Man kann nicht immer warten, bis alle Fragen rechtlich geklärt sind, bevor sich der Erste bewegt.“