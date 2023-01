Bundesbank: Konjunkturlage besser als zuletzt erwartet Die Deutsche Bundesbank stellt in einem Bericht aktuelle Zahlen zur Wirtschaftsleistung im vierten Quartal 2022 vor. Danach sieht es besser aus, als zunächst... dpa

ARCHIV - Ein Mann arbeitet auf einer Neubau-Baustelle: Die Bundesbank beurteilt die Konjunkturlage in Deutschland besser als noch vor einigen Wochen angenommen. Monika Skolimowska/dpa

Frankfurt/Main -Die Deutsche Bundesbank beurteilt die Konjunkturlage in Deutschland besser als noch vor einigen Wochen. „Die jüngsten Datenveröffentlichungen fielen insgesamt besser aus als in der Dezember-Projektion unterstellt worden war“, hieß es im am Montag veröffentlichten Monatsbericht der Notenbank.