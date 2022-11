Bundeskanzler Scholz bekräftigt Ausbau der Stromproduktion Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat den geplanten Ausbau der Stromproduktion in Deutschland bekräftigt. „Wir wollen die Stromproduktion bis Ende des Jahrzehn... dpa

Schwarzheide -Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat den geplanten Ausbau der Stromproduktion in Deutschland bekräftigt. „Wir wollen die Stromproduktion bis Ende des Jahrzehnts auf 800 Terawattstunden ausbauen und wir wollen dafür sorgen, dass 80 Prozent davon aus Erneuerbaren Energien stammen“, sagte Scholz am Dienstag beim Besuch einer neuen Fabrik für Batteriekomponenten des Chemiekonzerns BASF am Standort Schwarzheide in der Lausitz. „Und wir wollen diese Produktionskapazitäten in den 2030er Jahren nochmal verdoppeln.“