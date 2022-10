Bundeskanzler Scholz besucht BASF in der Lausitz Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will am kommenden Dienstag (1. November) den Chemiekonzern BASF am Standort Schwarzheide besuchen. Wie das Unternehmen am Mit... dpa

Schwarzheide -Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will am kommenden Dienstag (1. November) den Chemiekonzern BASF am Standort Schwarzheide besuchen. Wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte, wird Scholz zusammen mit dem BASF-Vorstandsvorsitzenden Martin Brudermüller einen Rundgang durch die im Bau befindliche Fabrik für Kathodenmaterialien für die Batterieproduktion machen.