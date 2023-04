Bundeskartellamt: Apple kommt unter verschärfte Aufsicht Nach Google und Facebook nimmt das Bundeskartellamt nun auch den iPhone-Hersteller Apple ins Visier. Schmälert Apples „wirtschaftliche Machtposition“ den Wet... dpa

Bonn -Das Bundeskartellamt will nach anderen Tech-Riesen auch Apple unter eine verschärfte Wettbewerbsaufsicht stellen. Die Behörde stufte den iPhone-Konzern am Mittwoch als ein Unternehmen mit „überragender marktübergreifender Bedeutung für den Wettbewerb“ ein. Apple will gegen die Entscheidung Berufung einlegen.