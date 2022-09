Bundesrat berät: Mögliches Ende der Vorkasse bei Flugtickets Dass Flugtickets gleich bei der Buchung bezahlt werden müssen, passt nach Ansicht von Verbraucherschützern nicht mehr in die Zeit. Das Land Niedersachsen ver... dpa

ARCHIV - Ein Verkehrsflugzeug ist im Landeanflug auf den Flughafen Berlin Brandenburg "Willy Brandt". Soeren Stache/dpa

Berlin -Reisende sollen nach dem Willen Niedersachsens Flugtickets erst beim Check-in bezahlen müssen. Eine entsprechende Vorlage des Landes gegen die Vorkasse wurde am Freitag in den Bundesrat eingebracht. Die Initiative wird in den kommenden Tagen in den Ausschüssen der Länderkammer beraten.