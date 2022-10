Bundesregierung appelliert an „Verantwortung“ bei Twitter Der Deal ist perfekt, Elon Musk übernimmt das Steuer bei Twitter. Was wird sich nun beim Kurznachrichtendienst ändern? Die Bundesregierung will das genau beo... dpa

Berlin -Die Bundesregierung will die Entwicklung beim Kurznachrichtendienst Twitter nach einer Übernahme durch Tech-Milliardär Elon Musk „sehr genau“ beobachten. „Wir sagen auch, dass eine solche Plattform auch aufgrund der Wirkung, die sie hat, in unsere Öffentlichkeiten hinein, einer besonderen Verantwortung zukommt“, sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Freitag in Berlin. Man werde in den nächsten Wochen und Monaten die möglichen Veränderungen beobachten, um dann eigene Schlüsse zu ziehen.