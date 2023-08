Ökonom rechnet mit Meseberg-Gesetz ab: „Dem Niedergang wird tatenlos zugesehen“

Die deutsche Wirtschaft rutscht tiefer in die Krise. Laut der jüngsten Konjunkturprognose des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) wird sich die Rezession bis zum Jahresende verstärken. Das Bruttoinlandsprodukt werde um fast 0,5 Prozent niedriger ausfallen als im Vorjahr, denn Deutschland befände sich in einer „Schockstarre“. Weil die deutschen Unternehmen besonders von den globalen Schwankungen betroffen seien, bekämen sie die weltweiten Probleme in diesem Jahr umso härter zu spüren.