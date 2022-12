Bundesregierung will Datenauswertungen erleichtern Die Ampel-Koalition will digitale Daten besser und leichter verfügbar machen. Damit solle auch die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands künftig gestärkt werden.... dpa

Volker Wissing (FDP), Bundesminister für Verkehr und Digitales, spricht beim Digital-Gipfel 2022.. Kay Nietfeld/dpa

Berlin -Die Bundesregierung will künftig mehr Daten besser verfügbar und nutzbar machen, um Innovationsprojekte bei Start-ups, Unternehmen, aber auch der Wissenschaft und Zivilgesellschaft zu ermöglichen. Das kündigten Digital- und Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) und Wirtschafts- und Klimaminister Robert Habeck auf dem Digital-Gipfel am Freitag in Berlin an. „Dafür werden wir den bestehenden Rechtsrahmen handhabbar gestalten“, sagte Wissing. Das trage dazu bei, dass Innovationen die nötigen rechtlichen Bedingungen schneller und einfacher erfüllten.