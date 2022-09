Bündnis fordert mehr Tempo bei Schienenausbau in der Lausitz Damit der Kohleausstieg in der Lausitz wirtschaftlich abgefedert wird, soll die Region attraktiver werden - auch mit dem Ausbau von Bahnstrecken. Doch die Pl... dpa

ARCHIV - Züge stehen am Cottbuser Hauptbahnhof. a/Archivbild Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dp

Cottbus -Ein Bündnis aus Gewerkschaften, Kammern und Verbänden in Brandenburg und Sachsen fordert von Bund und Ländern mehr Dampf beim Ausbau der Schieneninfrastruktur im Lausitzer Strukturwandel. Dazu solle es eine „Task Force“ geben, die den Planungsprozess für die festgeschriebenen länderübergreifenden Eisenbahnstrecken vorantreibe, hieß es am Montag von den Akteuren auf einer Konferenz in Cottbus. In einem gemeinsamen Positionspapier fordert das Bündnis einen Planungsstart des Lausitzer Schienenausbaus bis spätestens 2023. Was bis dahin nicht geplant sei, werde bis spätestens 2038 nicht gebaut werden können. Solche Schienenvorhaben dauerten bis zu 15 Jahre. Sie seien eine wichtige Grundlage, damit sich die Wirtschaft bis zum Kohleausstieg bis 2038 erfolgreich entwickle.