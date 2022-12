BVG fährt an Heiligabend nach Samstagsfahrplan Bei den Berliner Verkehrsbetrieben sind an Heiligabend rund 3900 Mitarbeiter im Einsatz. Die Busse und Bahnen verkehren dann gemäß des Samstagsfahrplans, wie... dpa

Berlin -Bei den Berliner Verkehrsbetrieben sind an Heiligabend rund 3900 Mitarbeiter im Einsatz. Die Busse und Bahnen verkehren dann gemäß des Samstagsfahrplans, wie die BVG am Dienstag mitteilte. Am 25. und 26. Dezember gilt der Sonntagsfahrplan.