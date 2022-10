BVG: Wohl noch mehrere Wochen Einschränkungen am Alex Die Einschränkungen auf der U-Bahn-Linie U2 am Alexanderplatz dürften den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) zufolge noch einige Wochen andauern. „Die Untersuc... dpa

Berlin -Die Einschränkungen auf der U-Bahn-Linie U2 am Alexanderplatz dürften den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) zufolge noch einige Wochen andauern. „Die Untersuchungen im Bereich des U2-Tunnels am Bahnhof Alexanderplatz dauern noch an“, teilte ein Sprecher am Freitag mit. Zuvor hatte der RBB berichtet. Während Bauarbeiten für ein geplantes Hochhaus im Bereich der U-Bahn waren die Tunnelröhren um einige Zentimeter abgesagt. „Durch Bewegungen im Erdreich kam es zu „Gleisverschiebungen und zu Rissen im Bauwerk“, hieß es bei der BVG.