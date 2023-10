Carlsberg nimmt Baltika-Verlust nicht hin: „Russland hat unser Geschäft gestohlen“

Das dänische Bierbrauunternehmen Carlsberg hat alle Verbindungen zu seinem russischen Geschäft abgebrochen, weigert sich jedoch, mit der russischen Regierung einen Deal abzuschließen, der die Beschlagnahmung der Vermögenswerte als legitim erscheinen ließe. Dies bestätigte der neue Hauptgeschäftsführer, Jacob Aarup-Andersen, am Dienstag gegenüber den Journalisten nach der Veröffentlichung des Quartalsberichts des Unternehmens (Zitat nach Reuters).

Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine wollte Carlsberg, wie viele andere westliche Unternehmen, den russischen Markt verlassen. Nach langer Suche kündigte das Unternehmen im Juli an, einen Käufer für seine Mehrheitsanteile an der Brauereigruppe Baltika, der größten Brauerei Russlands, gefunden zu haben. Kurz darauf ordnete der russische Präsident Wladimir Putin die vorübergehende Beschlagnahmung der Baltika-Anteile von Carlsberg an.

Carlsberg in Russland: Ohne Lizenz dürfen die Produkte nicht verkauft werden

„Es ist eine Tatsache, dass Russland unser Geschäft gestohlen hat und wir werden ihnen nicht dabei helfen, das legitim aussehen zu lassen“, sagte Jacob Aarup-Andersen, seit September neuer Hauptgeschäftsführer des Brauereikonzerns.



Carlsberg hatte insgesamt acht Baltika-Brauereien und beschäftigte etwa 8400 Mitarbeiter in Russland. Der Konzern schrieb die russischen Vermögenswerte in Höhe von 9,9 Milliarden Dänischen Kronen, oder umgerechnet 1,33 Milliarden Euro, bereits im letzten Jahr ab, bevor der passende Käufer gefunden wurde.

Aarup-Andersen fügte hinzu, dass Carlsberg aufgrund der begrenzten Interaktionen mit dem Management von Baltika und den russischen Behörden seit Juli keine akzeptable Lösung für die Situation hätte finden können. „Wir werden keine Transaktion mit der russischen Regierung eingehen, die sie irgendwie rechtfertigt, unser Geschäft illegal zu übernehmen“, legte er nach.

Anfang dieses Monats beendete Carlsberg bereits als Reaktion die Lizenzverträge für seine Marken in Russland, die es Baltika ermöglichten, alle Carlsberg-Produkte im Land zu produzieren, zu vermarkten und zu verkaufen. „Wenn diese Lizenzen mit der Nachfrist ablaufen, dürfen keine unserer Produkte mehr hergestellt werden. Natürlich kann ich nicht garantieren, dass das passiert, aber das ist unsere Erwartung“, erklärte Aarup-Andersen.

Die Berliner Zeitung hat früher über die Quasi-Verstaatlichung der Baltika-Brauereien durch den russischen Staat berichtet. Der Ossete Taimuraz Bolloev, der die Firma zwischen 1991 und 2004 vor der Übernahme durch Carlsberg leitete, durfte die Leitung erneut übernehmen. Auf ähnliche Weise wurden in Russland auch eine Tochter des Lebensmittelkonzerns Danone und eine Vertretung des finnischen Energieunternehmens Fortum verstaatlicht.



