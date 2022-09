CDU: Regierung muss Zusagen für Raffinerie Schwedt einhalten Der CDU-Politiker Jens Spahn hat sich hinter die Entscheidung der Bundesregierung gestellt, Rosneft Deutschland und damit auch die PCK-Raffinerie in Schwedt ... dpa

Berlin -Der CDU-Politiker Jens Spahn hat sich hinter die Entscheidung der Bundesregierung gestellt, Rosneft Deutschland und damit auch die PCK-Raffinerie in Schwedt unter staatliche Kontrolle zu bringen. „Es ist absolut richtig, dass wir unabhängig von Russland werden, auch beim Öl“, sagte der stellvertretende Unionsfraktionschef am Freitag in Berlin. „Insofern ist der Schritt der Bundesregierung nur konsequent.“