China alarmiert: Russlands Exportverbot für Benzin und Diesel jagt die Preise nach oben

Der globale Markt von Rohöl und Ölprodukten wie Benzin und Diesel ist seit dem Beginn des Ukraine-Krieges noch mehr Spannungen ausgesetzt als früher. Sanktionen und Exportverbote, die gegen Russland verhängt werden, führen zu starken Preisschwankungen.



Nun hat Russland am Donnerstag die Exporte von Benzin und Diesel vorübergehend mit wenigen Ausnahmen verboten. Ziel sei es, den heimischen Kraftstoffmarkt zu stabilisieren, damit die Verbraucherpreise sinken würden, argumentierte die Regierung in Moskau. Der Zeitraum der Einschränkung wurde jedoch nicht genannt.

Russland verbietet Exporte von Diesel: Vor allem China und Indien betroffen

Diese überraschende Maßnahme treibt vor allem die Dieselpreise an der asiatischen Kraftstoff-Börse in Singapur nach oben, am Freitag um 3,4 Prozent auf 30,21 US-Dollar pro Barrel. Der neue Preis liegt noch unter dem Höchststand von August in der Höhe von 34 US-Dollar pro Barrel lag, doch die Tendenz ist steigend. Diesel ist ein Hauptprodukt der Weltwirtschaft und unentbehrlich für Lastkraftwagen, Schiffe und Züge.

Die bestehende Anspannung auf den globalen Kraftstoffmärkten verschärft sich zusätzlich dadurch, dass die Nachfrage in den kalten Monaten steigen dürfte, viele Raffinerien dagegen kaum über die Mittel verfügen, die Produktion weiter hochzufahren. In Asien kommt noch die Tatsache dazu, dass die Erholung des chinesischen Luftverkehrs ebenfalls an Fahrt gewinnt und der Verbrauch von Kerosin steigt – einem Produkt mit ähnlichen Eigenschaften wie Diesel.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Nach Angaben von Vortexa Ltd., einem großen Anbieter von Rohstoffdaten und -analysen, war Russland in diesem Jahr bisher der weltweit größte Transporteur von Rohöl und Ölprodukten auf dem Seeweg trotz des westlichen Embargos. China und Indien haben sich zuletzt zu den größten Abnehmern von russischem Rohöl und Ölprodukten entwickelt. Raffinerien in China und Indien sind daher gerade am meisten von den russischen Exportverboten betroffen, wie das amerikanische Nachrichtenportal Bloomberg berichtet.

Russisches Öl: Moskau will „mehr für weniger“ durch höhere Preise

Da Russland vor allem das Rohöl nach China und Indien exportiert, sind die wichtigsten Lieferungen in diese Länder nicht vom jüngsten Exportverbot für Ölprodukte betroffen. Jedoch reicht es für diese Länder, um die Frage nach Alternativen zu stellen. Die Berliner Zeitung hat bereits berichtet, wie indische Behörden ihre Unzufriedenheit mit den gestiegenen Preisen für russisches Öl kommunizieren, denn die russischen Rabatte, die den indischen Importeuren im letzten Jahr noch sanfte Profite garantierten, sind inzwischen deutlich gesunken. Der indische Ölminister signalisierte deswegen an Moskau, die Abhängigkeit vom russischen Öl abbauen und mehr Öl im Nahen Osten kaufen zu wollen. China seinerseits kauft bereits mehr iranisches Öl, seitdem Moskau weniger Rabatte anbietet.

Diese Veränderungen hängen mit dem Wunsch Moskaus zusammen, die Ölpreise für ihre Produkte zu erhöhen. Russland und Saudi-Arabien einigten sich daher im Juli auf eine freiwillige Reduzierung der Exporte von Ölprodukten. Dass Indien zum Beispiel gerade weniger Rohöl aus Russland kauft, liegt nach Angaben des weiteren großen Rohstoff-Anbieters Kpler nicht daran, dass dort keine Nachfrage vorhanden ist, sondern weil Moskau selbst die Exporte einschränkt. Die neue Strategie „mehr für weniger“ soll Moskau ermöglichen, mehr Einnahmen durch gestiegene Ölpreise und gesunkene Exporte zu kassieren, heißt es.

Im globalen Vergleich gehört Asien aber abgesehen von China und Indien nicht zu den Hauptabnehmern von russischem Diesel und Benzin. Die Auswirkungen des Verbots werden in anderen asiatischen Ländern also weniger stark sein. Branchenexperten gehen davon aus, dass Russland seine Exporte wieder aufnehmen wird, sobald es im Land keine freien Lagerkapazitäten mehr gibt. In zwei bis drei Wochen könnten die Dieselexporte somit wieder aufgenommen werden.



Haben Sie Feedback? Schreiben Sie uns! briefe@berliner-zeitung.de