Yuan beliebter als Euro: Gerät das westliche Zahlungssystem ins Wanken?

Die chinesische Währung gewinnt international stärker an Bedeutung. Ende September überholte der Yuan erstmals den Euro bei der Abwicklung im globalen Handel. Das geht aus Zahlen des globalen Zahlungsabwicklers SWIFT hervor. Demnach ist der Anteil der chinesischen Landeswährung auf 5,8 Prozent gestiegen. Damit hat China Europa hinter sich gelassen: Der Euro kam nur auf einen Anteil von 5,43 Prozent.

Kredite in Yuan sind günstiger als in US-Dollar

Der Einfluss der chinesischen Währung ist in der jüngeren Vergangenheit gewachsen: Die westlichen Sanktionen, die auf die Invasion Russlands in der Ukraine folgten, führten zu einer Ausweitung des Handels in Yuan, weil Russland nicht mehr auf den US-Dollar zurückgreifen konnte. Zudem will das Staatenbündnis Brics (Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika) den Zahlungsverkehr zunehmend ohne den Greenback abwickeln. China vergibt entlang des globalen Handelsnetzwerks der Neuen Seidenstraße Kredite an zahlreiche Staaten. Zuletzt hat Peking am Mittwoch Argentinien einen Kredit in Höhe von 47 Milliarden Yuan (rund sechs Milliarden Euro) bereitgestellt. Ein wichtiger Faktor ist dabei der starke Anstieg der US-Zinsen, der Dollar-Kredite teuer macht. Die US-Notenbank Fed hat ihren Leitzins seit Anfang 2022 von nahe null auf eine Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent erhöht. Die chinesische Notenbank hält den Leitzins hingegen bei 3,45 Prozent.

Im Frühjahr hatte China erstmals den US-Dollar als meistgenutztes Zahlungsmittel im eigenen Land abgelöst. Der Anteil des Yuan an den grenzüberschreitenden Zahlungen und Einnahmen Chinas war im April auf ein Rekordhoch von 48 Prozent gestiegen, nachdem er im Jahr 2010 noch bei nahezu null Prozent gelegen hatte. Der US-Dollar ist im selben Zeitraum von 83 auf 47 Prozent gesunken.

Dedollarisierung? Noch ist der US-Dollar führend bei Zahlungsabwicklungen

Viele Marktbeobachter sprechen bereits von einem Prozess der Dedollarisierung auf den globalen Finanzmärkten. Dennoch bleibt der US-Dollar mit einem Anteil von 46,58 Prozent führend unter den Währungen im weltweiten internationalen Swift-Zahlungsverkehr. Bei Handelsabwicklungen betrug der Anteil der amerikanischen Währung sogar satte 84,15 Prozent. Der Euro steht im weltweiten Zahlungsverkehr mit 23,6 Prozent an zweiter und im Handel mit 5,43 Prozent an dritter Stelle. Der Yuan lag im weltweiten internationalen Zahlungsverkehr an fünfter Stelle.



Bewertung der Währungen bei Handelsabwicklungen über Swift, basierend auf den September-Ergebnissen (Angaben in Prozent):



1. US-Dollar: 84,15

2. Yuan: 5,8

3. Euro: 5,43

4. Yen: 1,4

5. Saudi-Ryal: 0,56



