Die chinesische Zentralbank hat am Montag die Leitzinssätze abgesenkt, um die Wirtschaft anzukurbeln. Der Zinssatz für kurzfristige Kredite der Geschäftsbanken bei der Zentralbank sinkt demnach von 2,1 auf 2,0 Prozent, der für mittelfristige Anleihen sinkt von 2,85 auf 2,75 Prozent. Die Zentralbank will damit einen Impuls setzen, um in der Immobilienkrise gegenzusteuern und im Technologiesektor für Dynamik zu sorgen. Im Immobiliensektor platzt gerade eine erhebliche Schuldenblase. Im Technologiebereich verschärft sich der Wirtschaftskonflikt mit den USA. Erst vor wenigen Tagen hatte US-Präsident Joe Biden ein Dekret zur Förderung von Technologie-Investitionen in den USA unterzeichnet. Auch in Europa sollen Programme helfen, sich von China unabhängiger zu machen. Belastet wird die Wirtschaft außerdem von der strikten Null-Covid-Politik der Regierung in Peking.

Vor der Ankündigung der Zentralbank hatte das chinesische Statistikamt die Zahlen für die Industrie und den Einzelhandel im Juli veröffentlicht. Die Industrieproduktion der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt wuchs demnach um 3,8 Prozent, der Einzelhandelsumsatz um 2,7 Prozent im Vorjahresvergleich. Chinas Wirtschaft war von April bis Juni nur um 0,4 Prozent im Vorjahresvergleich gewachsen. Das war der schwächste Anstieg seit Beginn 2020, als die Corona-Pandemie die chinesische Wirtschaft lahmgelegt hatte und das BIP um 6,8 Prozent schrumpfte.

China: Die Immobilienblase bleibt das Hauptproblem

Die Immobilienblase bleibt das Hauptproblem für China. Laut Bloomberg beschleunigte sich der Verfall der Immobilienpreise. Diese sind seit elf Monaten auf Talfahrt. Zahlreiche Immobilienentwickler müssen mit staatlicher Hilfe gestützt werden. Etlichen droht die Pleite, weil viele Käufer von Immobilien die Zahlung ihrer Kreditraten verweigern – weil die Wohnungen, die sie kaufen wollen und für die sie bereits mit den Abzahlungen begonnen haben, gar nicht gebaut werden. Laut Bloomberg droht der Ausfall von Krediten in Höhe von 300 Milliarden US-Dollar, eine auch für China bedenklich hohe Summe.

Rückschläge werden jedoch auch aus Chinas Halbleiterproduktion gemeldet. Diese erlitt im Juli nach einer kurzen Erholung in den Vormonaten einen starken Rückgang, da die Lieferketten des Landes wegen der strengen Corona-Kontrollen teilweise zusammenbrachen, berichtet die South China Morning Post (SCMP).

China: Überangebot an Low-End-Halbleiterprodukten

Die Produktion von integrierten Schaltkreisen (ICs) ging im vergangenen Monat gegenüber dem Vorjahr um 16,6 Prozent auf 27,2 Milliarden Einheiten zurück, so die vom Nationalen Statistikbüro am Montag veröffentlichten Daten. Die Zahlen zeigen ein Überangebot an Low-End-Halbleiterprodukten. In den ersten sieben Monaten des Jahres 2022 verzeichnete China eine Gesamtproduktion von 193,8 Milliarden Einheiten für die Chipproduktion, ein Rückgang von acht Prozent gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres, wie die offiziellen Daten zeigten.

Die Schwäche in der Chipproduktion ist ein weiterer Rückschlag für Chinas Bestreben, die lokale Halbleiterproduktion anzukurbeln und die Abhängigkeit von importierten Chips zu verringern. In diesem Zusammenhang ist Peking besorgt, dass die US-Regierung weitere Beschränkungen für chinesische Technologieprodukte verhängen könnte. Schon US-Präsident Donald Trump hatte der chinesischen Tech-Branche mit seinem Verbot für den Einsatz von Huawei einen Schlag versetzt. Auf Drängen der USA stiegen auch zahlreiche andere westliche Länder aus der Verwendung von Huawei vor allem für das schnelle Internet 5G aus.

USA: Joe Biden unterzeichnet „Chips and Science Act“

US-Präsident Joe Biden unterzeichnete vergangene Woche den „Chips and Science Act“, um die Wettbewerbsfähigkeit des Landes gegenüber China zu stärken. Die Regierung stellt fast 53 Milliarden US-Dollar zur Finanzierung der inländischen Halbleiterproduktion bereit. China seinerseits hatte die Exporte von Sand nach Taiwan eingestellt, um die dortige Halbleiterproduktion zu behindern.

China verurteilte die neue US-Gesetzgebung und beschrieb sie laut der staatlichen Global Times als „eine Reihe von Schlägen Washingtons, um China in seiner Entwicklung die Kehle abzuschnüren“.

Allerdings kann Peking nicht die gesamte Schuld auf andere schieben: Die rigide Null-Covid-Politik der Kommunistischen Partei belastet die Wirtschaft erheblich.

Null-Covid-Politik in China: Stadtteile zu Sperrzonen erklärt

Mehrere chinesische Städte, darunter Haikou auf der südlichen Insel Hainan sowie Urumqi in der westlichen Region Xinjiang, haben einige Stadtteile zu Sperrzonen erklärt. Die Sperrung von Hainan hat Proteste unter Zehntausenden von Reisenden ausgelöst, die in dem Touristenziel gestrandet sind.

In Shanghai testen die Behörden den Einsatz von Drohnen, um sicherzustellen, dass die Bewohner ihre Gesundheitscodes scannen, wenn sie Gebäude betreten. Der Gesundheitscode wird in einer obligatorischen Smartphone-App aufgezeichnet, die bestimmt, ob Personen aufgrund ihrer Exposition gegenüber Covid-19 reisen können. Die Corona-App wird auch zu anderen Anlässen eingesetzt, wenn die Bevölkerung Widerstand zeigt. In Henan wurden Leute in Quarantäne geschickt, die gegen die Schließung einiger regionaler Banken protestieren wollten, berichtet die BBC. (mit AFP)