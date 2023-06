China zu Blinken-Besuch: US-Politik ist verwirrend

US-Außenminister Antony Blinken (l) trifft sich mit dem chinesischen Außenminister Qin Gang im Pekinger Staatsgästehaus Diaoyutai. Foto: Leah Millis/Reuters Pool via AP/dpa Reuters Pool via AP

US-Außenminister Antony Blinken ist am Sonntag in Peking eingetroffen. Es ist das erste Treffen auf höchster diplomatischer Ebene seit vielen Monaten. Nach seiner Ankunft traf Blinken mit dem chinesischen Außenminister Qin Gang zusammen.

Blinkens Besuch sei „mit Sicherheit sehr wichtig“, sagte Oberst Zhou Bo, Fellow am Institut für Internationale Sicherheit und Strategie der Universität Tsinghua, der Berliner Zeitung. „Er dient dazu, den freien Fall der Beziehung irgendwie aufzuhalten“, so Zhou, einer der führenden Militärexperten Chinas. Er sagte weiter: „Es sollte eine lange Liste von Dingen geben, die es zu besprechen gilt, auch wenn keine der beiden Seiten Wunschdenken hegen sollte.“ Diskussionen seien „immer nützlich, auch wenn sie möglicherweise nicht fruchtbar sind“.

Oberst Zhou sieht das Problem auf der US-Seite. Die chinesische Politik sei „konsequenter und stabiler“. Die amerikanische Politik sei „aufgrund einer gespaltenen Innenpolitik, einer schwachen Regierung und der bevorstehenden Wahlen im nächsten Jahr verwirrender und inkonsistenter“. Eine Verbesserung der Beziehungen sei daher vermutlich eher „begrenzt und eher taktisch als strategisch“.

Es wird erwartet, dass Blinken sich auch mit Chinas höchstem Außenpolitiker Wang Yi treffen und möglicherweise sogar von Präsidenten Xi Jinping empfangen wird. Xi hatte am Freitag den Microsoft-Gründer Bill Gates getroffen, weshalb es nach Einschätzung der britischen Zeitung The Guardian als diplomatische Zurückweisung betrachtet würde, wenn Xi keine Zeit für Blinken finden würde. Blinkens Mitarbeiter signalisierten zu Beginn der Reise, dass es Blinken vor allem darum gehen werde, Kommunikationswege aufzubauen. Die in Shanghai ansässige Zeitung The Paper zitiert Wu Xinbo, den Leiter der US-Studien an der Fudan-Universität, mit den Worten, von Blinken werde erwartet, „während der Reise mit der chinesischen Seite einen Fahrplan und einen Zeitplan für hochrangige bilaterale Gespräche festzulegen“.

Der Grund für die niedrigen Erwartungen an die zweitägigen Gespräche ist die Tatsache, dass es mehrere erhebliche Konfliktfelder gibt. Das wichtigste Thema dürfte das Tauziehen um den Einfluss im Indo- und Südpazifik gehen. Hier kommen die USA aus einer Position der Stärke nach China: Erst vor wenigen Wochen hatte Blinken in Papua-Neuguinea einen „Sicherheitspakt“ unterzeichnet, der es den Amerikanern faktisch erlaubt, das Territorium des Landes beliebig für seine Militäroperationen zu nutzen.

Die South China Morning Pookokst (SCMP) aus Hongkong sieht in dem Deal einen wichtigen Meilenstein für die US-Regierung: Das Abkommen sei ein Rückschlag für China im Pazifik. Nach einem ähnlichen Abkommen mit den Philippinen werde der Pakt dazu beitragen, den „Bogen der militärischen Macht der USA“ zu erweitern und China weiter ins Hintertreffen zu bringen, zitiert die Zeitung Analysten.

Die Amerikaner haben sich damit in der Region militärisch deutlich besser positioniert und ihre langfristigen, seit dem Zweiten Weltkrieg bestehenden Positionen neu belebt oder ausgebaut. Das Magazin Foreign Policy schreibt, der militärische Vorsprung werde sich weiter vergrößern, „wenn Mikronesien und Palau ihre Pläne vorantreiben, den Vereinigten Staaten den Bau von Militärstützpunkten auf ihrem Territorium zu gestatten“. Darüber hinaus plane das US-Militär, bis 2026 ein neues Frühwarnradarsystem in Palau zu installieren. Damit verfügten die USA über einen militärischen „Super-Highway“, „um auf mögliche Eventualitäten in der Straße von Taiwan, im Südchinesischen Meer oder auf der koreanischen Halbinsel reagieren zu können“. Dem Trend zu Washington schlossen sich kürzlich auch die Fidschi-Inseln an, die zuvor jahrelang intensiv mit China zusammenarbeitet hatten.

Die USA haben außerdem mit dem Militärbündnis Aukus mit Großbritannien und Australien sowie mit einer Allianz mit Neuseeland in den vergangenen Jahren an Terrain gewonnen. Peking ist es dagegen bisher lediglich gelungen, die Salomonen-Inselgruppe für eine Sicherheits-Zusammenarbeit zu interessieren. Inwieweit hier eine Allianz möglich ist, hängt vom Erfolg der jüngsten Demokratiebewegung im Land ab, die gegen eine Partnerschaft mit China mobilmacht.

Oberst Zhou sieht die neuen Deals als nicht übermäßig gefährlich für China an. Er sagte: „Ich denke, die Vereinigten Staaten versuchen, ihre Aktivitäten in der Region, beispielsweise auch auf den Philippinen, zu verstärken. Aber wie die Regierung der Philippinen hatte auch die Regierung von Papua-Neuguinea Beschränkungen für amerikanische Militäraktivitäten auf ihrem Boden. Das Abkommen gewährt für einvernehmlich vereinbarte Aktivitäten lediglich Zugang zu Verteidigungsanlagen Papua-Neuguineas. Ich denke, dass sich in Zeiten der Rivalität zwischen China und den USA alle Regierungen absichern.“

Das größte Problem für die Amerikaner ist jedoch die enge wirtschaftliche Zusammenarbeit Chinas mit den meisten der Pazifik-Staaten. Foreign Poilicy schreibt, das Fehlen einer wettbewerbsfähigen Wirtschaftsstrategie schade der US-Regierung, weil es China die Möglichkeit gebe, „nicht nur in Ozeanien, sondern im gesamten Indopazifik seine Belt-and-Road-Initiative (BRI, Neue Seidenstraße) zur Vertiefung von Handel, Investitionen und Infrastrukturentwicklung zu nutzen“. Weil die Inselstaaten im Pazifik überwiegend klein und verarmt seien, seien die chinesischen Wirtschaftsinitiativen in der Regel erfolgreich. Hier setzen die Amerikaner auf den neuen Inflation Reduction Act, das Gesetz, das Investments gegen den Klimawandel forciert. Diese könnten den Inseln besonders zugutekommen, da sie sich der existenziellen Bedrohung durch das klimabedingte Ansteigen des Meeresspiegels ausgesetzt sehen.