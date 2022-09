Chinas Außenhandel verliert überraschend an Schwung Die wirtschaftliche Erholung Chinas gerät weiter unter Druck. Die Exportmaschinerie der zweitgrößten Volkswirtschaft läuft schlechter als erwartet. Deutschla... dpa

ARCHIV - Kräne hieven Container auf Transporter im Hafen von Qingdao in der ostchinesischen Provinz Shandong. Uncredited/CHINATOPIX/dpa

Peking -Chinas Außenhandel hat überraschend an Schwung verloren. Die Ausfuhren legten im August in US-Dollar berechnet nur noch mit einem Plus von 7,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zu, wie der chinesische Zoll in Peking berichtete. Experten hatten ein zweistelliges Wachstum erwartet, nachdem die Exporte im Juli noch um 18 Prozent gestiegen waren.