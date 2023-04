Chinas Exporte schnellen in die Höhe - Boom mit Russland Überraschender Schwung für Chinas Wirtschaft: Die Exportmaschinerie kommt rascher als erwartet wieder in Gang. Es gibt Nachholeffekte. Auch erholen sich Lief... Andreas Landwehr , dpa

ARCHIV - Mit der starken Entwicklung der Exportmaschinerie hofft Peking auf neuen Schwung. CHINATOPIX/dpa

Peking -Chinas Exporte sind unerwartet stark gestiegen. Besonders boomt der Warenaustausch mit Russland, der inzwischen größer ist als der Handel mit Deutschland. Der Wert der chinesischen Ausfuhren schnellte im März in US-Dollar berechnet um 14,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum in die Höhe, wie der Zoll am Donnerstag in Peking berichtete. Der Anstieg auf 315 Milliarden US-Dollar überraschte Experten, die nach einem Einbruch im Januar und Februar um 6,8 Prozent erneut mit einem Rückgang gerechnet hatten.