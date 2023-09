Neue Daten – Folge der Sanktionen: Russland exportiert so viel nach China wie noch nie

Russland exportiert gerade so viel Energie nach China wie noch nie. Oder andersrum formuliert: Chinas monatliche Importe aus Russland sind im August gegenüber dem Juli um mehr als ein Viertel gestiegen und konnten sich einem allgemeinen Rückgang der chinesischen Importe widersetzen. Das heißt: Chinesische Unternehmen kaufen zuletzt weniger Waren aus dem Ausland, aus Russland dagegen immer mehr.



Die Allgemeine Zollverwaltung der Volksrepublik China hat die entsprechenden Daten am Donnerstag veröffentlicht. Den neuen Informationen zufolge kaufte China im August Rohstoffe und andere russische Waren im Wert von 11,5 Milliarden US-Dollar.

Auf Dollarbasis berechnet, stiegen die chinesischen Importe aus Russland so stark wie nie zuvor. Der Wert erreicht einen Rekord und ist der größte seit mehr als zwei Jahrzehnten. Der bilaterale Handel beläuft sich nach Angaben des chinesischen Zolls trotz eines kurzzeitigen Rückgangs chinesischer Exporte nach Russland in den ersten acht Monaten des Jahres auf über 155 Milliarden US-Dollar und ist damit um 32 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gestiegen.

Die Exporte aus China nach Russland stiegen von Januar bis August um 63,2 Prozent auf 71,8 Milliarden US-Dollar. Die russischen Importe in China erhöhten sich ihrerseits um 13,3 Prozent auf 83,3 Milliarden US-Dollar. Zum Vergleich: Die chinesischen Exporte nach Deutschland sanken in dem Zeitraum um 13,5 Prozent auf 68,7 Milliarden US-Dollar, die deutschen Importe in China reduzierten sich ebenfalls um 3,6 Prozent auf 72,6 Milliarden US-Dollar.

Chinas Handelsvolumen erreicht einen Wert von 200 Milliarden US-Dollar

Russlands Handel mit China hat seit dem Ukraine-Krieg deutlich zugenommen. Aufgrund der von den USA und der EU verhängten Sanktionen wurde China zu einem wichtigen Handelspartner für Russland. Die neuen chinesischen Daten verraten die Warenstruktur zwar nicht, die chinesischen Zollbehörden hatten jedoch zuletzt berichtet, dass Russland bereits im ersten Halbjahr 2023 zum Spitzenreiter bei den Öllieferungen nach China wurde und Saudi-Arabien dabei überholte. Alleine im Juni zahlte China 5,23 Milliarden US-Dollar für das russische Rohöl: so viel wie noch nie. Die russischen LNG-Exporte nach China stiegen innerhalb von sechs Monaten um das 1,5-Fache.

Auch die russischen Gaslieferungen nach China steigen kontinuierlich. Nach Angaben des staatlichen Monopolisten beim Pipelinegas, Gazprom, werden bereits täglich Gasmengen über die Pipeline Kraft Sibiriens (Sila Sibiri) nach China geliefert, die zum Jahresende in Summe 22 Milliarden Kubikmeter Gas ergeben sollen. Im nächsten Jahr will Gazprom schon 38 Milliarden Kubikmeter Gas liefern. Zum Vergleich: Die jährliche Kapazität der sabotierten Nord Stream 1 betrug 55 Milliarden Kubikmeter Gas.



Die russischen Behörden gehen davon aus, dass das Handelsvolumen mit China sich in diesem Jahr auf 200 Milliarden US-Dollar belaufen wird. Im vergangenen Jahr waren es rund 185 Milliarden US-Dollar.

Der Kiel Trade Indicator des Kiel Institut für Weltwirtschaft (IfW Kiel) stellt zudem eine erhöhte Aktivität in den russischen Häfen fest. Die Menge der Schiffe, die sich an den russischen Containerdrehkreuzen befinden, einschließlich der russischen Stadt Wladiwostok an der Pazifikküste in der Nähe von China, kommt der Einschätzung zufolge dem Niveau vor Kriegsausbruch nahe.



Den Handel mit China wickelt Russland aufgrund der Sanktionen öfter in Yuan anstatt in Dollar oder Euro ab. Die neusten Zahlen der russischen Zentralbank legen offen, dass 34 Prozent der russischen Importe und 25 Prozent der Exporte im Juli mit Yuan bezahlt wurden.



