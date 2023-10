Christiane Benner: So will die erste Frau an der Spitze der IG Metall die AfD stoppen

Sie wäre die erste Frau an der Spitze der IG Metall. Am nächsten Montag, dem 23. Oktober, will sich Christiane Benner auf dem ordentlichen Gewerkschaftstag in Frankfurt am Main zur Ersten Vorsitzenden der Industriegewerkschaft wählen lassen.



Die 55-Jährige bewirbt sich um den Chefposten von Deutschlands größter Gewerkschaft, die die Interessen der Beschäftigten in der Exportwirtschaft, wie im Maschinenbau und in der Automobilindustrie, vertritt – Sparten, in denen Männer dominieren: Nur 20 Prozent der IG-Metall-Mitglieder sind weiblich.

Christiane Benner hat keine Angst vor Umbrüchen in der Industrie

Die Aufgaben, vor denen Brenner steht, könnten größer nicht sein. Die deutsche Industrie steht vor enormen Herausforderungen: Dekarbonisierung, hohe Energiepreise, Künstliche Intelligenz – ein Jahrzehnte gepflegtes Geschäftsmodell wird sich in den nächsten Jahren neu erfinden müssen.

Doch für Benner ist das kein Grund zur Panik. Sie hat bereits scheinselbstständige Click-Worker organisiert sowie über Kreislaufwirtschaft und Künstliche Intelligenz nachgedacht, als das für andere noch weit entfernte Zukunftsmusik war. „Ich habe die Informationstechnologie immer als Treiber begriffen. Wenn ich verstehe, was bei IBM oder SAP geschieht, dann weiß ich, was in den anderen Betrieben drei oder vier Jahre später passiert“, sagt sie laut einem dpa-Bericht.

Auch den nötigen Willen zur Macht hat sie. Ihrer Kandidatur war eine lange innergewerkschaftliche Auseinandersetzung vorangegangen. Der scheidende IG-Metall-Chef Jörg Hofmann wollte Benner, die bereits seit 2015 Vizechefin der Gewerkschaft ist, wegloben, indem er sie als Vorsitzende des DGB ins Spiel brachte. Doch Benner schlug den repräsentativen Posten aus und ließ der früheren SPD-Generalsekretärin Yasmin Fahimi den Vortritt.

Streit um die IG-Metall-Spitze: Gestandene Funktionäre mussten aufgeben

Im Rennen um den IG-Metall-Vorsitz musste sie nun noch an Roman Zitzelsberger vorbei – ein politisches Schwergewicht im Apparat. Zitzelsberger ist seit 2013 der Nachfolger von Hofmann als Bezirksleiter in Baden-Württemberg. Die Tarifpartner orientieren sich bundesweit an den Inhalten, die unter seiner Ägide in dem Pilotbezirk ausgehandelt wurden. Zitzelsbergers Vertraute warfen Benner vor, sie habe keine Erfahrung in der Betriebsratsarbeit und in Tarifkämpfen.

Hofmann wollte einen harten Konflikt in der IG Metall vermeiden und schlug deshalb eine Doppelspitze vor. Zitzelsberger und Benner sollten gleichberechtigt die Führung bilden. Dafür hätte es allerdings einer Satzungsänderung bedurft, für die es im Vorstand jedoch keine Mehrheit gab. Im April erklärte Zitzelsberger, nicht in eine Kampfabstimmung gegen Benner gehen zu wollen.

In einer Woche ist also der Weg frei für Christiane Benner. Einen Schwerpunkt will sie auf den Kampf gegen das Erstarken der AfD legen. „Wir können den Rechten den Boden entziehen, wenn wir in den Betrieben mithilfe von Gewerkschaften und Betriebsräten Menschen Sicherheit vermitteln, etwa indem sie weiterqualifiziert werden und bei all den Veränderungen eine gute Perspektive für sich sehen“, sagte Benner der Augsburger Allgemeinen. „So können wir Menschen, die unsicher sind, vielleicht davon abhalten, AfD zu wählen.“



