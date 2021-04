Berlin - Ein fulminanter Auftakt: Die größte Plattform für den Handel mit Kryptowährungen, Coinbase, ist am Mittwoch durch eine Direktplatzierung an der Nasdaq gestartet. Der Preis für die einzelne Aktie stieg gleich zu Anfang auf 340 Dollar – fast 100 Dollar mehr als der ursprünglich als der vom Technologieaktienindex NASDAQ genannte Referenzpreis von 250 Dollar. Um 15.30 Uhr deutscher Zeit startete der Handel in den USA.

Als Handelsbörse profitiert Coinbase direkt vom Boom der Kryptowährungen. Die bekannteste von ihnen: Der Bitcoin. Der Preis für den einzelnen Bitcoin liegt mittlerweile auf einen Rekordstand von über 61.700 Dollar. Coinbase hat es sich zu Aufgabe gemacht, den Handel mit Kryptowährungen so einfach wie möglich zu machen und spricht damit den aus Unternehmenssicht noch unterentwickelten Massenmarkt an.

Der Börsengang über eine Direktplatzierung, dem so genannten Direct Listing, gilt als günstiger und unbürokratischer als der klassische Börsengang. Bei einem regulären Börsengang werden neue Aktien geschaffen, gezeichnet und an die Öffentlichkeit verkauft. Bei einer Direktplatzierung werden hingegen keine neuen Aktien geschaffen und nur bestehende, im Umlauf befindliche Aktien ohne Beteiligung von Emissionsbanken in den Handel gebracht.

Nach Unternehmensangaben lag der Umsatz des Unternehmens im vergangenen Jahr bei 1,3 Milliarden US-Dollar. Coinbase konnte somit einen Gewinn von 322 Millionen US-Dollar erzielen – ein Großteil davon geht auf das letzte Quartal zurück, in dem der Kurs des Bitcoins besonders stark gestiegen ist. Das Geschäftsmodell ist stark an den Kurs vom Bitcoin gekoppelt, denn es finanziert sich über Transaktionsgebühren beim Handel mit Kryptowährungen.

Kunden bezahlen bei Käufen auf Coinbase derzeit noch eine Transaktionsgebühr in Höhe von 0,5 Prozent, auf günstigeren Handelsplätzen liegen die Transaktionsgebühren oftmals deutlich unter diesem Wert – sollte sich der Markt weiter ausdifferenzieren erwarten Analysten deshalb sinkende Gewinnspannen.

Eine Investition in Coinbase gilt vor diesem Hintergrund als risikoreich. In Deutschland hat das Unternehmen nach Angaben von Capital bereits eine Dependence eröffnet und bemüht sich derzeit um eine Bafin-Lizenz für den Handel mit Kryptowährungen.