Colm Kelleher: Der mächtigste Banker der Schweiz

Der mächtigste Banker der Schweiz ist ein katholischer Ire: UBS-Verwaltungsratspräsident Colm Kelleher wird die Integration der gescheiterten Credit Suisse in die letzte verbleibende Schweizer Großbank, die UBS, beaufsichtigen. Bei der Vorstellung des Projekts saß er mit ernster Mine neben den Vertretern der Schweizer Regierung und den Regulatoren und machte klar, dass die neue UBS mit eiserner Hand geführt werde. Zu den Tausenden Arbeitsplätzen, die der Crash fordern wird, sagte Kelleher lediglich, dass man alles tun werde, um die Zeit der Ungewissheit für die Betroffenen so kurz wie möglich zu halten. Für den 65-Jährigen ist die Erschaffung des neuen Banken-Giganten auf jeden Fall ein Erfolg: Die UBS erhält einen Rivalen, der im Kerngeschäft immer noch sehr gesund ist, zum Schnäppchenpreis. Kelleher ist krisenerprobt: 1989 ging er zu Morgan Stanley nach New York.

Er machte Karriere und rettete gemeinsam mit seinem Chef und Förderer John J. Mack die Bank in der Finanzkrise. Nachdem es ihm nicht gelang, Chef der Bank zu werden, zog er sich nach London und in die Toskana zurück. In seinem letzten Jahr bei Morgan Stanley hat er 24 Millionen Dollar verdient. Er liebt Zigarren und Whiskey und legt Wert auf gepflegte Umgangsformen. Das Schweizer Magazin Bilanz beschreibt den Oxford-Absolventen als „irischen Lebemann mit republikanischem Ethos und Eliten-Aversion, ein starker Truppenführer mit profunder Erfahrung in allen Facetten des Bankings, ein Finanzmanager, der über den engen Horizont seines Geschäfts blickt“. Vor seiner Bank-Karriere wollte er Geschichtsprofessor werden, sein besonderes Interesse gilt dem Vernehmen nach dem Byzantinischen Reich.