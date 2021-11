Die Inflation ist zurück. In den USA, in Europa, auch in Deutschland sind die Verbraucherpreise zuletzt stark angestiegen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hält dennoch an ihrer Politik des billigen Geldes fest. Der Chefvolkswirt der Commerzbank, Jörg Krämer, hält das für falsch. Im Interview mit der Berliner Zeitung warnt er vor einer Inflationsdynamik, die sich verselbstständigt.