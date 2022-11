Computer-Konzern HP will bis zu 6000 Jobs streichen Die Entlassungswelle in der Tech-Branche dauert an. Auch bei HP ist man auf Sparkurs, tausende Stellen sind bedroht. dpa

ARCHIV - Das Logo der Computerfirma HP an der Geschäftsstelle in Böblingen. Daniel Naupold/dpa

Palo Alto -Der Computer- und Druckerhersteller HP plant angesichts einer sinkenden PC-Nachfrage Stellenstreichungen. In den kommenden drei Jahren will der Konzern 4000 bis 6000 Jobs abbauen, wie er am Dienstag nach US-Börsenschluss mitteilte.