Constanze Buchheim wird Mitglied der Monopolkommission

Berlin/Bonn -Die Bundesregierung hat die Berliner Unternehmerin und Personalberaterin Constanze Buchheim als Mitglied der Monopolkommission benannt. Ihre Amtsperiode beginnt am 1. Oktober und dauert bis zum 30. Juni 2026, wie die Monopolkommission am Freitag in Bonn mitteilte. Die 41-Jährige folgt auf den Unternehmer Thomas Nöcker, der nach drei Amtsperioden Ende Juni aus der Monopolkommission ausgeschieden war.