Conti zu KI: Jobchancen sollten Risiken überwiegen

Hannover -Die Anwendung Künstlicher Intelligenz (KI) muss nach Überzeugung von Continental keine allzu großen Ängste entfachen - bei der Sorge um den Arbeitsplatz wie bei der menschlichen Kontrolle. Bedenken eines flächendeckenden Verlusts von Jobs teile sie nicht, sagte die Personalvorständin des Autozulieferers, Ariane Reinhart, am Montag in einer Diskussionsrunde zum Thema. „Eines wird uns sicher nicht passieren: dass wir zu wenig Arbeit haben.“ Zwar dürften Automatisierung und Algorithmen zu Einsparungen in Unternehmen führen. „Aber wir brauchen die Beschäftigten dann an anderer Stelle.“