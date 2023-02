Corona-Hilfen: Förderbank unterstützt 12.000 Antragsteller Die brandenburgische Förderbank ILB hat im vergangenen Jahr Corona-Wirtschaftshilfen in Höhe von 284 Millionen Euro zugesagt. Fast 12.000 Unternehmen und Sel... dpa

Potsdam -Die brandenburgische Förderbank ILB hat im vergangenen Jahr Corona-Wirtschaftshilfen in Höhe von 284 Millionen Euro zugesagt. Fast 12.000 Unternehmen und Selbstständige wurden mit unterschiedlichen Corona-Sonderprogrammen unterstützt, wie die Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) am Mittwoch in Potsdam mitteilte. Im Jahr zuvor hatte das Fördervolumen bei den Corona-Wirtschaftshilfen 668 Millionen Euro betragen.