Cosco-Beteiligung an Terminal praktisch unter Dach und Fach Die geplante Transaktion war umstritten. Nun scheint der Handelsdeal kurz vor dem Abschluss zu stehen, es gehe nur noch um Details, heißt es aus Hamburg. dpa

ARCHIV - Containerschiffe liegen im Hamburger Hafen am Terminal Tollerort: Der chinesische Cosco-Konzern wird sich wohl mit weniger als 25 Prozent an der Betreibergesellschaft des Terminals Tollerort beteiligen. Markus Scholz/dpa

Hamburg -Die umstrittene Beteiligung des chinesischen Cosco-Konzerns an einem Containerterminal im Hamburger Hafen ist nach Angaben des Hafenlogistikers HHLA grundsätzlich unter Dach und Fach. „Wir können bestätigen, dass es in sachlich, konstruktiven Gesprächen zwischen der Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), CSPL und dem Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) gelungen ist, sich auf konkrete Voraussetzungen für eine Beteiligung von CSPL an der HHLA Container Terminal Tollerort GmbH zu verständigen“, sagte eine HHLA-Sprecherin am Freitag in Hamburg. Nun würden letzte Details geklärt, um die Transaktion zeitnah abschließen zu können. Vorausgegangen war den Angaben zufolge eine Pflichtmitteilung von Cosco Shipping Ports Ltd. (CSPL) an die Börse in Hongkong.