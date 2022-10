Cosco-Deal: Lässt China die Hamburger nun fallen?

Nach der Entscheidung der Bundesregierung, dem chinesischen Unternehmen Cosco den Einstieg beim Hamburger Hafen zu erlauben, stellt sich nun die Frage, wie Peking auf die neue Offerte reagieren wird. Der Hamburger Hafenlogistiker HHLA und Cosco Shipping Ports Limited (CSPL) hatten im September 2021 ursprünglich einen 35-prozentigen Einstieg vereinbart. Mit Verweis auf die Probleme mit einer zu großen Abhängigkeit von Russland verfügte die Bundesregierung am Mittwoch eine sogenannte Teiluntersagung, die nur einen Anteilserwerb unter 25 Prozent zulässt. Ein weitergehender Erwerb oberhalb dieses Schwellenwerts werde untersagt. Damit sind die unternehmerischen Mitwirkungsrechte von Cosco eingeschränkt. Noch ist unklar, ob das Unternehmen auf die veränderten Bedingungen einsteigen wird. HHLA will nun „zeitnah“ mit dem chinesischen Cosco-Konzern über eine Anpassung der Vereinbarungen zum Einstieg von Cosco beim HHLA-Terminal Tollerort sprechen. Das kündigte die HHLA-Vorstandsvorsitzende Angela Titzrath am Mittwoch in Hamburg an. Vereinbart sei, dass der Deal bis Ende des Jahres geklärt werden soll. „Wir haben jetzt noch bis zum Ende des Jahres, diese jetzt vorgelegte Closing-Bedingungen miteinander zu besprechen, zu verhandeln und zum Abschluss zu bringen“, sagte Titzrath laut dpa.

In Europa wächst der Druck auf Deutschland, seine wirtschaftliche Kooperation mit China zurückzufahren. Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron sagte vor einigen Tagen, die EU-Staaten müssten überprüfen, inwieweit es bei der kritischen Infrastruktur zu enge Verbindungen mit China gäbe. Die Aussagen wurden als Kritik an den guten Beziehungen Deutschlands zu China gesehen. Macron hatte vor dem jüngsten EU-Gipfel gesagt, Deutschland habe sich in der EU „isoliert“. Allerdings betonte Bundeskanzler Olaf Scholz am Donnerstag nach einem Arbeitsbesuch in Paris, es habe konstruktive Gespräche gegeben. Nach Angaben aus deutschen Regierungskreisen dauerte das Treffen drei Stunden und führte zu einer Reihe „konkreter Kooperationsvorhaben“. Macron habe erklärt, dass es in den vergangenen fünf Jahren eine „wachsende Konvergenz“ zwischen Deutschland und Frankreich gebe. Auch Macron sprach von einem guten Treffen.

Aus Peking gibt es noch keine Stellungnahme zu der Entwicklung bei Cosco. Doch die staatliche chinesische Zeitung Global Times beschäftigt sich grundsätzlich mit der deutsch-französischen China-Kontroverse und kommt zu dem Schluss, Frankreich sehe die deutsch-chinesischen Beziehungen mit Argwohn – weil Paris die Geschäfte lieber selbst machen würde. Die Zeitung schreibt, der jüngste Plan Deutschlands, zur Stärkung der Bundeswehr 100 Milliarden Euro auszugeben, habe „in den Augen der Franzosen das Machtgleichgewicht zwischen den beiden Ländern zerstört“. Die Zeitung zitiert Cui Hongjian, den Direktor der Abteilung für Europäische Studien am China Institute of International Studies in Shanghai, mit der Aussage, Frankreich fürchte die Führungsrolle Deutschlands. Diese Rivalität sei ein Problem für die EU. Das Wall Street Journal berichtet, es bestehe bei Frankreich und anderen EU-Staaten die Befürchtung, China wolle Deutschland gegen den Rest der EU in Stellung bringen und seine Interessen in Europa bevorzugt über Berlin durchsetzen. Cui Hongjian sieht das anders. Er sagt: „Einige Stimmen in der EU haben Pläne zur gemeinsamen Zusammenarbeit mit China begrüßt. Andere Länder befürchten, dass China über bestimmte Länder Einfluss auf Europa ausüben könnte. Tatsache ist, dass die EU in der Außenpolitik noch eine einheitliche Haltung einnehmen muss.“ Chinas Beziehungen zu Deutschland, Frankreich und der EU würden sich nicht ausschließen.

Vor diesem Hintergrund ist zu erwarten, dass Peking dem veränderten Cosco-Deal zustimmen wird. China wird versuchen, über Deutschland seine strategische Präsenz in Europa zu stabilisieren. Wie fragil die Lage ist, zeigt die Entwicklung bei einem Projekt, das für Chinas Neue Seidenstraße wichtig gewesen wäre. Cosco hat seine Beteiligung an einem geplanten großen Containerterminal im Duisburger Hafen aufgeben. Die 30-prozentige Beteiligung der Chinesen an der Investitions- und Betreibergesellschaft des im Bau befindlichen Duisburg Gateway Terminal (DGT) sei bereits im Juni auf die Duisburg Hafen AG übergegangen, teilte Duisport am Mittwoch mit.

Über die Gründe für den Ausstieg wurde Stillschweigen vereinbart. Das Geschehen in Dusiburg habe jedoch keine politischen Hintergründe, sei in der Ruhrgebietsstadt zu hören, schreibt die dpa.

Der neue Duisburger Containerhafen gilt als Modellprojekt für die Zukunft der Logistik und wird mit einer Fläche von 235.000 Quadratmetern im Endausbau, Duisport zufolge, das größte Containerterminal im europäischen Hinterland sein.

Das Wall Street Journal berichtete, dass Scholz’ Plan, China nächsten Monat mit einer Delegation von Wirtschaftsführern zu besuchen, auch zu den Themen des Mittwochsessens gehörte, ein Thema, das „zu einer Quelle der Frustration für europäische Staats- und Regierungschefs geworden ist, die befürchten, Peking wolle, dass Deutschland seine Nachbarn gegen sich aufbringt“.

Beobachter stellten fest, dass ihre Kluft zu China den Kampf der Machtinteressen innerhalb der EU widerspiegelt sowie eine Mentalität der „sauren Trauben“, wenn man die engen Beziehungen zwischen China und Deutschland sieht.

Die Divergenz in der Chinapolitik zwischen Deutschland und Frankreich ist zudem auch auf die unterschiedliche handelspolitische Nähe und Abhängigkeit von China zurückzuführen.

Deutschlands Wirtschaft sei objektiv gesehen im Vergleich zu Frankreich stärker außenorientiert und abhängiger vom chinesischen Markt, daher seien unterschiedliche Einstellungen zur Zusammenarbeit mit China normal, ergänzte der Experte.

Beobachter haben die beiden Seiten aufgefordert, ihre Differenzen so schnell wie möglich abzubauen, da die Divergenz die Fragmentierung Europas weiter verstärken würde und der europäische Integrationsprozess an Richtung und an Schwung verlieren würde.