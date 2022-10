Cottbuser Ostsee: Weg frei für schwimmende Solarstrom-Anlage Der Energiekonzern Leag kann eine schwimmende Solarstrom-Anlage auf dem künstlich angelegten Cottbuser Ostsee im ehemaligen Tagebaugebiet errichten. Die Stad... dpa

ARCHIV - Am Eingang des Braunkohle-Kraftwerkes «Schwarze Pumpe» steht «Lausitz Energie Kraftwerke AG». Soeren Stache/dpa/Archiv

Cottbus -Der Energiekonzern Leag kann eine schwimmende Solarstrom-Anlage auf dem künstlich angelegten Cottbuser Ostsee im ehemaligen Tagebaugebiet errichten. Die Stadt machte den Weg dafür frei. Das teilten die Leag und Oberbürgermeister Holger Kelch (CDU) am Donnerstag in einer gemeinsamen Mitteilung mit. Laut Leag und EP New Energies soll die größte schwimmende Photovoltaik-Anlage in Deutschland entstehen. Die EP New Energies (EPNE) entwickelt Erneuerbare Energien-Projekte für die Leag.