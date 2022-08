Ich habe Michail Gorbatschow im Oktober 2006 in Dresden für die Netzeitung interviewt. Er war damals 76 Jahre alt und aus Anlass des Petersburger Dialogs nach Dresden gekommen. Damals gab es noch deutsch-russische Gesprächsforen. Wir trafen uns in einem eher unscheinbaren Extrazimmer in einem Hotel. Gorbatschow erschien ohne jegliche Entourage. An dem Interview nahmen eine Dolmetscherin, ein Fotograf und Michel Gaißmayer teil, der Sohn eines der Mitbegründer der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ), der auch während des Kalten Krieges ununterbrochen Kontakt nach Moskau gehalten hatte.

Gorbatschow war sehr locker und herzlich. Als ich ihm zum Eingang des Interviews dankte, dass er mit uns sprach, sagte der Mann, der in der Weltpolitik des 20. Jahrhunderts eine zentrale Rolle gespielt hatte, zu uns Journalisten: „Ich danke Ihnen, dass Sie mich empfangen, und ich bin gerne bereit, Ihre Fragen zu beantworten.“

Er meinte das nicht als Floskel. Er hatte einen natürlich-kultivierten Umgangsstil. Er erzählte uns von einer Reise in die USA im Jahr 1999: Bei seiner Ankunft in Los Angeles wurde er von Journalisten bedrängt, die mit ihm sprechen wollten. Sie riefen: „Eine Frage nur!“ Gorbatschow sagte: „Kann ich bitte erst meinen Koffer abstellen?“ Darauf die Journalisten: „Nein, nur eine Frage!“ Sie wollten von ihm wissen, ob er sich vorstellen könne, als US-Vizepräsident zu kandidieren. Er antwortete: „Nein, ich war schon einmal Präsident, das reicht!“

Auch zeitliche Dimensionen sah er anders als der schnelllebige Westen. Wir fragten ihn, ob seine Politik der Perestrojka ein Erfolg gewesen sei. Er sagte, es sei nach anderthalb Jahrzehnten viel zu früh, um dies einschätzen zu können. Er lachte und erzählt von einer französischen Diplomatin, die den zweiten Mann hinter Mao, Tschu En-Lai, in Peking einmal fragte, was er von der Französischen Revolution halte. Tschu antwortete ihr, so Gorbatschow: „Es ist noch zu früh, Bilanz zu ziehen.“

Gorbatschow schien nicht bitter zu sein, obwohl er in Russland von vielen ehemaligen kommunistischen Hardlinern gehasst wurde. Er freute sich aufrichtig, dass der Wiederaufbau Deutschlands nach 1945 gelungen war. Er hatte die Zerstörung gesehen und war befriedigt über die Entwicklung im wiedervereinigten Deutschland. Von Hass war nichts zu bemerken, obwohl 20 Millionen Sowjetbürger im von Deutschland entfachten Krieg ihr Leben verloren.

Die Entwicklung Russlands unter Putin sah er differenziert. Er hielt die teilweise handstreichartigen Privatisierungen für problematisch. Die Demokratie dagegen sah er entstehen, trotz aller Rückschläge. Der Mord an der ihm nahestehenden Journalistin Anna Politkowskaja hat ihn erschüttert. Er glaubte jedoch, dass sich Russland mit der Unterstützung Europas in die richtige Richtung entwickeln könne.

Doch er war auch pessimistisch: Er sagte uns, dass die Europäische Union ihren eigenen, geopolitischen Kurs finden müsse. Die Amerikaner hätten ihn vor dem Zusammenbruch der Sowjetunion noch mit allerlei Versprechungen umgarnt. Nachdem der Warschauer Pakt aufgelöst war, war davon keine Rede mehr. Es begann eine Zeit der Raubtierkapitalismus. Es kam ein „Siegerkomplex“ zum Vorschein, wie er es nannte.

Er war wirklich enttäuscht, denn er hatte gehofft, dass nach dem Ende der UdSSR eine neue Ära der Partnerschaft auf Augenhöhe beginnen werde. Der harte Schnitt, den die Amerikaner im Verhältnis zu Russland plötzlich wieder zogen, hat ihn sichtlich empört, und, so schien es uns, auch persönlich verletzt. Trotzdem sagte er, alles in allem würde er sich als „glücklichen Reformer“ bezeichnen.