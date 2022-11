Dächer der Messe werden zur größten Solaranlage der Stadt Auf den Dächern der Berliner Messe entsteht in den kommenden Jahren die größte Solaranlage der Hauptstadt. Auf einer Fläche von umgerechnet etwa sieben Fußba... dpa

ARCHIV - Blick auf Berlin im Sonnenaufgang mit dem Funkturm und dem ehemaligen Internationalen Congress Centrum (ICC) im Vordergrund. Kay Nietfeld/dpa/Archivbild

Berlin -Auf den Dächern der Berliner Messe entsteht in den kommenden Jahren die größte Solaranlage der Hauptstadt. Auf einer Fläche von umgerechnet etwa sieben Fußballfeldern sollen 15.000 Photovoltaik-Module aufgestellt werden, wie die Messe und die Berliner Stadtwerke am Donnerstag mitteilten. Die Regierende Bürgermeistern Franziska Giffey (SPD) betonte, dass dieses Projekt einen erheblichen Beitrag zum Ziel leisten werde, bis 2035 ein Viertel des Stroms für Berlin mit Solarzellen zu erzeugen. Wirtschaftssenator Stephan Schwarz (parteilos) sagte, man stehe derzeit vor dem „Beginn einer Revolution was den Ausbau der Erneuerbaren Energien anbelangt“.