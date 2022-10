Darlehensprogramm mit 100 Millionen Euro für Unternehmen

Berlin -Angesichts der Energiekrise hat der Senat ein Darlehensprogramm für die Berliner Wirtschaft mit einem Umfang von 100 Millionen Euro beschlossen. Das teilte Wirtschaftssenator Stephan Schwarz (parteilos) am Dienstag nach der Sitzung des Senats mit. Es soll Unternehmen, Selbstständige und Freiberufler unterstützen, denen wegen der gestiegenen Energiekosten das Geld ausgeht und die wirtschaftlich mit dem Rücken zur Wand stehen. Ziel des Programms „Liquiditätshilfen Energie“ ist, ihnen zu helfen, die Krisensituation zu überbrücken, sagte Schwarz.

Die Darlehen von bis zu einer Million Euro sind nach Angaben der Wirtschaftsverwaltung in der Regel innerhalb von fünf Jahren zu einem vergünstigten Zinssatz zurückzuzahlen. Davon können zwei Jahre tilgungsfrei sein. Voraussetzung für einen entsprechenden Antrag ist ein Nachweis darüber, dass sich die Energiekosten zwischen 2021 und 2022 mindestens verdoppelt haben. Antragsberechtigte müssen außerdem bereits mehr als drei Jahre am Markt sein und eine Betriebsstätte in Berlin haben.