Das 49-Euro-Ticket kommt zum 1. Mai

ARCHIV - Der Nachfolger des 9-Euro-Tickets - das 49-Euro-Ticket - soll zum 1. Mai 2023 kommen. Daniel Bockwoldt/dpa

Berlin/Düsseldorf -Bund und Länder haben sich am Freitag auf einen Start des 49-Euro-Monatstickets zum 1. Mai geeinigt. „Das, was viele sich wünschen, wird zum 1. Mai Realität“, sagte der Vorsitzende der Verkehrsministerkonferenz, NRW-Verkehrsminister Oliver Krischer (Grüne), am Freitag nach der Sitzung einer Bund-Länder-Arbeitsgruppe.