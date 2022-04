Das klingt erst mal wie eine Kampfansage: „Neue Regeln. Neue Riegel“, prangte es am Berliner Hermannplatz als Werbebotschaft von der Hausfassade. Das sächsische Start-up The nu company ist angetreten, die Süßwarenindustrie hierzulande umzukrempeln. „Der Schokoriegel ist nur ein kleines Produkt, aber er steht für viele Probleme“, sagt Christian Fenner, Mitgründer des Unternehmens.

Fenner, 30, kam über einen Umweg zur Schokolade. Und der führte über die heimische WG-Küche. Lange liebäugelte Fenner als angehender Wirtschaftsingenieur während des Studiums mit einem Job in der Industrie. Aber irgendwie haben ihn die Hierarchien dort geschreckt. Er wollte lieber was Eigenes machen.

Aus Frust über die zuckersüßen Schoko-Snacks in der Uni-Mensa kamen Fenner und seine Mitstudenten Mathias Tholey und Thomas Stoffels bald auf eine andere Idee: „Wir haben gesehen, die Schokoriegel sind in Plastik verpackt, voller Zucker, und es ist unklar, woher die Schokolade kommt, die man gerade isst“, erzählt Fenner. So wurde in der heimischen Studenten-Küche geköchelt und experimentiert. Etliche Versuche später stand ein Schokoriegel: vegan, zwei Drittel weniger Zucker, mal veredelt mit Kokosblütensirup, mal versetzt mit Hanfsamen. Fenner: „Unser erstes Ziel: ein Selbstmach-Set für einen fairen Schokoladenriegel“.

Öko-Schokolade und die eine neue, nachhaltige Form des Wirtschaftens

Was als Experiment begann, ist längst ein Unternehmen. The nu company – frei übersetzt: die neue Firma – heißt das Schoko-Start-up, das Fenner mit seinen Freunden vor sechs Jahren gründete. Die ersten Riegel wurden noch in einer eigenen Manufaktur in Dresden gefertigt, mittlerweile ist die Produktion ausgelagert und die Firma nach Leipzig umgezogen.

The nu company hat nicht nur Auszeichnungen erhalten. Die Firma beliefert auch Supermarktketten – konventionelle wie Rewe oder Biomärkte wie Denn’s. Rund 7,1 Millionen Euro Umsatz erwirtschafteten die 85 Mitarbeiter 2020, dreimal mehr als im Jahr zuvor. Das Unternehmen wolle weiterwachsen, sagt Fenner ganz und gar nicht unbescheiden. Dabei geht es ihm um mehr als Rendite und Gewinn: „Wir wollen den Beweis antreten, dass man ein profitables Unternehmen starten kann, das einen messbaren ökologischen Einfluss hinterlässt“, sagt der Gründer.

Fenner bevorzugt Sweater, Chinohose und Turnschuhe. Das klingt sehr nach klassischem Start-up-Unternehmer. Wie viele seiner Generation treibt Fenner aber anderes an. Ihm geht es um eine neue, nachhaltige Form des Wirtschaftens. Fenner: „All unsere Produkte entstammen einer natürlichen Herkunft in Bio-Qualität, sind vegan, ohne raffinierten Zucker und eingehüllt in eine speziell entwickelte heimkompostierbare Verpackung aus Zellulose.“

Schokolade hat’s in sich. Laut einer Studie der Universität Chicago dem Jahr 2020 arbeiten in den größten Anbauländern Ghana und Elfenbeinküste rund 1,6 Millionen Kinder im Kakaoanbau. Allein in Ghana stieg der Anteil der Kinder auf den Plantagen demnach zwischen 2014 und 2019 um 13 Prozent. Die EU will handeln. Im Frühjahr präsentierte die Kommission ein Lieferkettengesetz mit strengen Vorgaben für Lieferanten wie ein Verbot von Kinderarbeit – nicht nur für Kakao. „Der Vorschlag geht weiter über die bestehende deutsche Regelung hinaus“, sagt Bernd Lange, SPD-Europaabgeordneter und Vorsitzender des einflussreichen Handelsausschusses des Europaparlaments.

Soziales steht über Profit

Fenner und seine Mitstreiter sind auch ohne EU-Regelung schon weiter. Sie sind auf der Suche nach fairem Anbau und Verbot von Kinderarbeit fündig geworden. „Letztendlich haben wir uns für eine Kooperative in Peru entschieden, von der wir unsere Kakaobohnen direkt beziehen“, sagt Fenner.

Auch beim Klimaschutz macht die Firma ernst. Eine Milliarde Bäume will The nu company bis 2030 pflanzen. 4,5 Prozent des Umsatzes fließen nach Unternehmensangaben in Klima- und Aufforstungsprojekte von Nepal über Madagaskar und Mosambik bis ins sächsische Erzgebirge. „Klimapositiv“, nennt sich der Ansatz. Sprich: Langfristig will der Schoko-Hersteller aus Sachsen der Atmosphäre mehr Klimagas Kohlendioxid entziehen als bei der Herstellung der eigenen Ware anfällt. Von wegen süße Sünde.

The nu company gehört zu einer Reihe junger Süßwarenunternehmen, die nach mehr Nachhaltigkeit streben. Den Anfang machte 2005 die niederländische Firma Tony’s Chocolonely. Der niederländische Journalist Teun van de Keuken hatte bei Recherchen festgestellt, dass in der Kakao-Wirtschaft in Ghana und der Elfenbeinküste rund 30.000 Menschen unter sklavenartigen Umständen schuften müssen. Kein einziger niederländischer Süßwarenhersteller aber hatte das Harkin-Engel-Protokoll unterzeichnet, eine freiwillige Selbstverpflichtung, die solche Arbeitsverhältnisse unterbindet.

„Menschen – oft auch Kinder – wurden gezwungen, auf den Plantagen zu arbeiten“, so van de Keuken über die bittersüße Seite der Süßwarenindustrie. Kurzerhand gründete er sein eigenes Unternehmen. Mit Erfolg. Vor drei Jahren stieg Tony’s Chocolonely mit einem Anteil von 19 Prozent zum Marktführer in den Niederlanden auf. Doch auch der Vorreiter musste Rückschläge einstecken. Weil die Schweizer Herstellerfirma, mit der die Niederländer kooperieren, nicht einwandfrei zertifiziert ist, büßte Tony’s Chocolonely zuletzt das Label „Ohne Sklavenarbeit“ ein.

„Die wahren Herausforderungen, was die Lieferketten angeht, liegen in Afrika“, weiß Jungunternehmer Christian Fenner. Im Vorjahr lud Fenner die Industrie zum Schoko-Gipfel. Sechs Ziele hatte er formuliert. Vom Aus für Plastik als Verpackungsmaterial über mehr Transparenz in den Zutatenlisten bis hin zu Klimaneutralität und dem Verbot von Kinderarbeit. Von Reinheitsgebot spricht Fenner keck und erläutert: „Das deutsche Reinheitsgebot für Bier geht auf das Jahr 1516 zurück. Das heißt, in einer Branche einigen sich unternehmensübergreifend verschiedene Akteure auf gemeinsame Regeln, die besser für alle sind. Besser fürs Produkt. Und besser für die Konsumenten.“

Deutschlands neue Gründer sind auch Aktivisten

Viele sind zum Schoko-Gipfel gekommen. Neulinge wie der niederländischen Vorreiter Tony’s Chocolonely und Traditionskonzerne wie Bahlsen und Halloren, Deutschlands älteste Schokofabrik aus Halle an der Saale. Am Schluss stand ein erstes Ergebnis: The nu company hat mit Bahlsen vereinbart, über die Entwicklung eines nachhaltigen Produkts zu verhandeln. Fenner: „Wenn das gelingt, wäre das ein Riesenerfolg, weil es zeigt: Ein alteingesessenes Familienunternehmen und ein junges Unternehmen können sich auf dieselben Werte verständigen.“

Fenner weiß auch, dass es allein über freiwillige Selbstverpflichtungen nicht geht. Fenner sagt aber auch: „Wir glauben, es ist Zeit für ein verantwortungsvolles Unternehmertum.“

Das Soziale und Nachhaltige steht vor dem schnellen Profit. Sinn ist der Generation Millennial wichtiger als sturer Gewinn. Nicht nur bei der Schokolade. Deutschlands neue Gründer-Generation tickt anders. Als „Verantwortungsvoll und aktivistisch“ umschreibt Fenner das Wertekorsett seiner Generation. Fenners Fazit lautet: „Es ist einfacher, ein Unternehmen neu zu gründen und diese Werte umzusetzen, als ein altes Unternehmen auf die Klimaziele umzupolen.“ Klingt nicht gut für die rein auf Profit getrimmte traditionelle deutsche Wirtschaft im Kampf um junge, kreative Köpfe.