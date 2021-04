Berlin - Wie sehr Deutschlands Konjunktur aktuell am Ausland hängt, zeigt sich vor allem an zwei Zahlen: 9,5 und 6,9 Prozent. Mit diesem Wachstum können China und die USA in diesem Jahr rechnen. Beide Länder boomen – trotz Corona. Die beiden wichtigsten Exportmärkte für deutsche Produkte stabilisieren damit die Wirtschaft hierzulande. Die Industrie ist zwar auch in der Bundesrepublik – dem Ausland sei Dank – wieder auf Wachstumskurs, doch der monatelange Shutdown hinterlässt Spuren: Im ersten Quartal ist die Wirtschaftsleistung in Deutschland deutlich um 1,8 Prozent eingebrochen. „Der Erholungsprozess ist zum Ende letzten Jahres zum Erliegen gekommen“, sagte Torsten Schmidt, Konjunkturchef des RWI – Leibnitz-Institut für Wirtschaftsforschung, bei der Vorstellung des Frühjahrsgutachtens der führenden Wirtschaftsforschungsinstitute.

Trotzdem gehen die Ökonomen in ihrer Prognose von einem Wachstum von 3,7 Prozent in diesem Jahr aus, 2022 soll das Bruttoinlandsprodukt (BIP) dann um 3,9 Prozent zulegen. Wie schwer der Dauer-Lockdown die deutsche Wirtschaft trifft, zeigt sich allerdings auch hier: In der Oktoberprognose rechneten die Forscher noch mit einem Wachstum von 4,7 Prozent in diesem Jahr. Die neuen Zahlen beruhen auf der Annahme, dass das Pandemiegeschehen erst ab Mitte des zweiten Quartals mehr Lockerungen zulässt. Für die Monate Juli, August, September unterstellen die Forscher eine Entwicklung, an deren Ende keinerlei Beschränkungen mehr stehen. Neben der Industrie treibt dann auch der Dienstleistungssektor das Wachstum. Mögliche Risiken sind Lieferengpässe beim Corona-Impfstoff und Mutationen des Virus‘, wogegen die Vakzine nicht mehr wirken.

Rund 200 Milliarden Euro haben die Deutschen durch die Corona-Beschränkungen bislang zurückgehalten. Sollten sie dieses Geld stärker ausgeben, als von den Wirtschaftsforschern zunächst unterstellt, erhielte der private Konsum einen deutlichen Schub. Das BIP dürfte dann höher ausfallen. Allerdings könnte auch die Inflation weiter anziehen. Für 2021 erwarten die Institute bisher eine Geldentwertung von 2,4 Prozent. Ein zweifelsohne hoher Wert, der allerdings auf Sondereffekte wie die CO₂-Abgabe und die Anhebung der Mehrwertsteuer zu Beginn des Jahres zurückzuführen ist.

Das erwartete Ende der Pandemie spiegelt sich auch im ifo-Geschäftsklimaindex wider, der sich zuletzt deutlich verbessert hat. Dies ist ein klares Anzeichen dafür, dass die Unternehmen ein Ende der Corona-Beschränkungen erwarten, die Impfkampagne also Fahrt aufnimmt und zum Erfolg führt. Auch auf dem Arbeitsmarkt stehen die Zeichen auf Aufschwung: So gehen Deutschlands führende Wirtschaftsforschungsinstitute davon aus, dass die Arbeitslosigkeit im Jahresmittel von 5,7 auf 5,2 Prozent sinken könnte.

Auf die Rentenversicherung kommen hohe Belastungen zu

Allerdings sollte sich die Politik nicht durch die vermeintlich guten Zahlen in Sicherheit wiegen. Die Ökonomen warnen vor den wirtschaftspolitischen Herausforderungen. Insbesondere die Finanzpolitik gerät in den nächsten Jahren zunehmend unter Druck. Der demographische Wandel schlägt dann bei Staatsfinanzen und Sozialversicherungen durch. In Zukunft gehen jährlich 400.000 Menschen mehr in Rente als neue Beitragszahler auf den Arbeitsmarkt hinzukommen. Die Wachstumsperspektiven sinken dadurch, der gesetzlichen Rente droht der finanzielle Kollaps. Die Ökonomen werben daher für einen Weg, der in der Politik besonders unbeliebt ist: Sie plädieren für ein höheres Renteneintrittsalter. Stabile Beiträge, ein konstantes Rentenniveau und eine gleichbleibende Lebensarbeitszeit könne es nicht geben. Oder anders gesagt: Ein ‚weiter so‘ funktioniert nicht mehr.