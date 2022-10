Datenwachstum im Mobilfunk weiterhin stark Die Betreiber in Deutschland verzeichnen auch in diesem Jahr ein rasantes Datenwachstum in den Mobilfunknetzen. Das hat mehrere Gründe. dpa

München/Düsseldorf -Das rasante Datenwachstum in den deutschen Mobilfunknetzen hat sich in diesem Jahr fortgesetzt. Das O2-Netz von Telefónica transportierte in den ersten neun Monaten etwa 2,5 Milliarden Gigabyte und damit 50 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum, wie das Unternehmen in München mitteilte.